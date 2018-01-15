Более 12 млн банок детского питания, зараженного сальмонеллой, будут изъяты в 83 странах

Отзыв зараженного сальмонеллой молочного детского питания компании Lactalis коснется 83 стран и более 12 млн единиц продукции. Об этом сообщил глава компании Эмманюэль Бенье в интервью еженедельной воскресной газете Le Journal du Dimanche:

Это крупномасштабная операция — будут изъяты более 12 млн банок с продукцией в 83 странах. Потребителям более не придется беспокоиться, пишет Deti.mail.ru.

В ходе интервью он утверждал, что сам предложил объявить такую меру в ходе консультаций с министерством экономики Франции.

Скандал разразился еще в 2017 году, когда в СМИ появилась информация о возможном заражении молочной продукции Lactalis бактериями сальмонеллы. В декабре французский концерн провел несколько отзывных кампаний во Франции и ряде других стран, призвав торговые сети и медучреждения прекратить распространение детского питания, произведенного на заводе в коммуне Краон на западе Франции с 15 февраля 2017 года. Тем не менее, по данным СМИ, в январе 2018 года выяснилось, что некоторые торговые сети продолжали сбывать продукцию Lactalis, несмотря на запрет.

Учитывая масштаб проблемы — поставки фирмы распространяются на 66 стран, включая 12 стран — участниц ЕС — в дело вмешались власти, и с 11 января президент Франции поручил главе минфина Брюно Ле Мэру допросить представителей всех причастных к скандалу сторон. По итогам переговоров с главой Lactalis 12 января министр объявил, что было решено отозвать все молочные продукты для детей, произведенные на заводе в Краоне, независимо от их даты выпуска.

В конце декабря во Франции по данному делу о заражении сальмонеллой детского питания было начато предварительное расследование по подозрению в «подвержении опасности жизни людей» и «непреднамеренном нанесении ущерба здоровью». В своем интервью глава компании подчеркнул, что «будет полностью и ничего не скрывая сотрудничать с юстицией». Он пообещал денежную компенсацию всем пострадавшим. Представитель ассоциации пострадавших Кентен Гильмен однако уже заявил в интервью телеканалу BFM, что «таким образом ему молчание семей купить не удастся».

Во Франции сальмонеллезом в результате использования продукции Lactalis заразились 35 детей. В Испании пока зафиксирован один случай, также уточняются сведения относительно одного ребенка в Греции. В своем интервью Бенье сообщил, что бактерии сальмонеллы, судя по всему, попали на завод в ходе технических работ в первом квартале 2017 года. В то же время он утверждал, что компания «точно соблюдает все существующие производственные нормы».

Интервью газете Le Journal du Dimanche — первое выступление Эмманюэля Бенье в СМИ в связи с возникшим скандалом. Ранее он категорически отказывался общаться с журналистами.