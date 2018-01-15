Изучены особенности «беременного мозга»

Предыдущие исследования феномена «беременного мозга» показывали очень противоречивые результаты. Как считают авторы нового исследования — ученые из Университета Дикин (Австралия) — это было связано с тем, что изучались в основном изменения, связанные с памятью. На этот раз были приняты во внимание все аспекты познавательных способностей (когнитивной функции), пишет Deti.mail.ru.

Исследователи, чья статья опубликована в журнале Medical Journal of Australia, провели мета-анализ данных, полученных в результате 20 других исследований. В ходе этих исследований тестирование на интеллектуальные способности проходили в общей сложности 1 230 женщин, 709 из которых были беременны, а 521 — нет.

Ученые пришли к выводу, что к третьему триместру происходит снижение как интеллекта в целом, так и памяти, а также исполнительных функций (набор психических процессов, позволяющих планировать свои действия, избирательно концентрировать внимание, реагировать на изменившуюся ситуацию, и так далее).

Как отмечают авторы, снижение умственных способностей начинается еще в первом триместре и может быть связано с уменьшением объема серого вещества головного мозга во время беременности — этот эффект был обнаружен в ходе недавних исследований. В то же время исследователи подчеркивают: утрата когнитивной функции во время беременности статистически значима, но все же не слишком велика, и основные показатели интеллектуальных способностей остаются в пределах нормы.