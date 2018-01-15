Женщинам за 30: три самых мощных антиэйдж-компонента в косметике

Витамин С

Витамин С, входящий в состав средства, стимулирует синтез коллагена в коже, борется с так называемыми свободными радикалами, осветляет и предотвращает образование пигментных пятен. Благодаря ему кожа становится более плотной и упругой. При всей своей доступности его минус в том, что этот витамин не синтезируется в организме человека, поэтому получать витамин С наша кожа может только из продуктов питания и средств ухода, пишет Fabiosa.com/ru.

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Ретинол

Тоже недорогой компонент, но очень действенный! Он улучшает цвет лица за счёт стимуляции кровотока, обладает заживляющим действием, суживает поры, нормализуя работу сальных желез, и тоже помогает коже вырабатывать собственный коллаген. Как следствие – менее заметные морщины, ровный тон лица и здоровое сияние.

Витамин Е

Как и витамин С, он нейтрализует вредное влияние свободных радикалов, которое приводит к старению кожи. Кроме того, он увлажняет кожу и хорошо ею усваивается, повышает ее эластичность. Токоферолы – биологически активные действующие вещества, совокупность которых принято называть витамином Е, повышают уровень женского гормона – эстрогена.