Ким Кардашян хочет удалить два ребра, чтобы стать еще стройнее

Таблоиды утверждают, что 37-летняя звезда "Семейства Кардашян" все еще не довольна своей фигурой, поэтому хочет прибегнуть к хирургическому вмешательству в этом году. "Ким собирается откачать жир с внутренней и внешней стороны бедер, а также удалить пару ребер", – сообщает инсайдер.
Кроме этого, приближенные к звезде беспокоятся, что Ким может зайти слишком далеко в своих попытках добиться идеальной внешности, а ее одержимость пластикой приобретает нездоровые масштабы, пишет Segodnya.ua.
Ранее Ким Кардашян рассказала о трагедии, которая чуть было, не случилась с ней, когда она была беременна первым ребенком.
Напомним, Ким Кардашян, которая вскоре станет мамой в третий раз, рассказала о своем желании кормить грудью будущего ребенка. Малыш родится от суррогатной матери. Ким Кардашян и ее муж Канье Уэст уже воспитывают двоих детей – дочь Норт и сына Сейнта.