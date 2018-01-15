Ким Кардашян хочет удалить два ребра, чтобы стать еще стройнее

Кроме этого, приближенные к звезде беспокоятся, что Ким может зайти слишком далеко в своих попытках добиться идеальной внешности, а ее одержимость пластикой приобретает нездоровые масштабы, пишет Segodnya.ua.

Ранее Ким Кардашян рассказала о трагедии, которая чуть было, не случилась с ней, когда она была беременна первым ребенком.