Эта женщина родилась в XIX веке и прожила 117 лет. Вот что она ела каждый день

Как же она столько прожила? Чем питалась женщина, которая видела три века? Оказалось, она обожала яйца. Более 90 лет женщина каждый день ела обычные куриные яйца. За всю жизнь она съела более 100 000 яиц!

Эмма Морано родилась 29 ноября 1899 года в итальянском Пьемонте. Она пережила многое: неудачный брак, смерть своего маленького сына, изгнание всех восьми ее младших братьев и сестер. Многие из них, кстати, тоже были долгожителями!

Эмма также относит к своему долголетию смелое решение бросить своего жестокого мужа после того, как потеряла шестимесячного сынишку, пишет Lifter.com.ua.

«Я не хотела, чтобы мною кто-то управлял», - сказала Эмма.

Она потеряла свою настоящую любовь в Первой мировой войне, когда ей было двадцать шесть лет. Затем другой мужчина пригрозил убить ее, если она не выйдет за него замуж. Уже в 1938 году Эмма приняла решение бросить и его, хотя юридически она оставалась замужем до 1978 года, когда умер ее супруг.

С того момента Морано больше не выходила замуж. Вместо этого она работала до семидесяти пяти лет.

Почему яйца?

В свои 20 лет Эмма столкнулась с анемией. Врач посоветовал ей употреблять три яйца в день. И с тех пор ее здоровье больше не подводило. Многие люди при этом говорят, что яйца содержат слишком много холестерина и они больше вредят, чем приносят пользу. Что ж... они ошибаются.

Яйца сами по себе являются одними из самых питательных продуктов на планете. Одно яйцо содержит:

Витамин А;

Фолиевую кислоту;

Витамин B5;

Витамин B12;

Витамин B2;

Фосфор;

Селен.

Они также содержат много:

Витамина D;

Витамина Е;

Витамина К;

Витамина B6;

Кальция;

Цинка.

Яйцо содержит примерно 77 калорий, 6 граммов белка и 5 граммов здоровых жиров. Так что можно с уверенностью говорит, что яйцо - это супереда.

Яйца и холестерин

Проблема, которую люди всегда выделяют, это высокий уровень холестерина в яйцах. Они правы. В яйце есть около 212 мг холестерина, что составляет более половины нужного количества в день. Но любители яиц любят говорить, что холестерин в рационе еще не означает наличие холестерина в крови. Наша печень поставляет гораздо меньше холестерина, если мы потребляем яйца.

Яйца увеличивают уровень «хорошего» холестерина, известного как липопротеин высокой плотности, или ЛПВП.

Яйца и антиоксиданты

В дополнение ко всем питательным веществам, яйцо содержит два антиоксиданта, которые оказывают фундаментальное влияние на здоровье ваших глаз. Лютеин и цеаксантин в больших количествах содержится в яичных желтках. Они снижают риск возникновения катаракты и дегенерации желтого пятна.

Ученые обнаружили, что употребление всего 1,3 яичных желтка в день в течение 4,5 недель увеличивает уровень лютеина в крови почти на 50 процентов, а цеаксантина - на 140 процентов.

Яйца и потеря веса

В исследовании Рочестерского центра изучения ожирения было обнаружено, что употребление яиц на завтрак помогает уменьшить общее потребление калорий на целых 400 единиц в день. Мало того, что яйца не высококалорийный продукт, они также содержат большое количество белка.

Во время исследования 2 группы мужчин и женщин с избыточным весом получали на завтрак либо 2 яйца, либо рогалики в течение 8 недель. Группа, которая съедала яйца каждый день, избавлялась от лишнего веса на 65% эффективнее другой группы. Секрет яиц в том, что они способны утолить ваш голод.

Яйца - истребители рака

Если вы все еще не убедились в том, что яйца приносят огромную пользу организму, то результаты исследования в Университете Северной Каролины докажут это.

Там обнаружили, что употребление яиц может уменьшить риск возникновения рака молочной железы у женщин на 24%.