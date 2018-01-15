понедельник, 15 января 2018 г.
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Мэрилин Керро посоветовала, когда пора заканчивать отношения

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Мэрилин Керро

«На разных жизненных этапах мы встречаем различных людей. Некоторые остаются с нами, а некоторые пропадают так же быстро, как ветер», - рассуждает экстрасенс Мэрилин Керро у себя в Facebook.

«С эго некоторых людей не поладишь, другие критики не выносят, некоторые, как лунное затмение – мы их видим, только когда у них что-то случилось. Некоторые люди лживы и неискренние. Бывает дружба, которая сохраняется, только когда забываешь о себе, а есть сломленные души, которые могут повернуться к тебе спиной. У тебя всегда есть выбор, с кем остаться, а кого отпустить. В любом случае они чему-то вас в жизни научат. Иногда можно восстановить отношения, а другие заканчиваются насовсем», - считает Керро, пишет Elu24.

«Так что в любом случае цените ваши отношения. Дружба – это понимание, доверие и приятия. Если дружба перерастет в борьбу эго, ее надо отпустить», - добавляет она.

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