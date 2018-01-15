Мэрилин Керро посоветовала, когда пора заканчивать отношения

«С эго некоторых людей не поладишь, другие критики не выносят, некоторые, как лунное затмение – мы их видим, только когда у них что-то случилось. Некоторые люди лживы и неискренние. Бывает дружба, которая сохраняется, только когда забываешь о себе, а есть сломленные души, которые могут повернуться к тебе спиной. У тебя всегда есть выбор, с кем остаться, а кого отпустить. В любом случае они чему-то вас в жизни научат. Иногда можно восстановить отношения, а другие заканчиваются насовсем», - считает Керро, пишет Elu24.