Мэрилин Керро посоветовала, когда пора заканчивать отношения

«На разных жизненных этапах мы встречаем различных людей. Некоторые остаются с нами, а некоторые пропадают так же быстро, как ветер», - рассуждает экстрасенс Мэрилин Керро у себя в Facebook.
«С эго некоторых людей не поладишь, другие критики не выносят, некоторые, как лунное затмение – мы их видим, только когда у них что-то случилось. Некоторые люди лживы и неискренние. Бывает дружба, которая сохраняется, только когда забываешь о себе, а есть сломленные души, которые могут повернуться к тебе спиной. У тебя всегда есть выбор, с кем остаться, а кого отпустить. В любом случае они чему-то вас в жизни научат. Иногда можно восстановить отношения, а другие заканчиваются насовсем», - считает Керро, пишет Elu24.
«Так что в любом случае цените ваши отношения. Дружба – это понимание, доверие и приятия. Если дружба перерастет в борьбу эго, ее надо отпустить», - добавляет она.