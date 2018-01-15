Гвинет Пэлтроу рекомендует попробовать кофейные клизмы. Врачи умоляют не делать этого

Сайт Goop, основанный актрисой Гвинет Пэлтроу в 2008 году, в прошлом неоднократно подвергался критике за продвижение идей и продуктов, основанных на псевдонауке, рассказывает CBC.

Для «вывода детоксикации на новый уровень» Goop предложил своим читателям опробовать кофейную клизму Implant O-Rama, предлагаемую по цене 135 долларов.

Подобный метод очищения организма от американской актрисы подвергло критике врачебное сообщество. Тим Коулфелд, эксперт по здравоохранительному праву университета Альберты, рассказал CBC, что, хотя идея использования кофе для очищения кишечника не нова, результативность данной методики была широко опровергнута, пишет Medialeaks.ru.

Вы можете нанести вред своему кишечнику. Это абсолютно абсурдно, потенциально вредно, и никому не следует использовать данный продукт.

Ars Technica рассказывает, что сторонники альтернативной медицины использовали кофейные клизмы с начала 20 века для борьбы с раковыми заболеваниями. Но какая-либо польза от подобных процедур не была доказана — зато были задокументированы два смертельных случая в результате вызванного ими нарушения баланса электролитов. И это не считая многочисленных сообщений об ожогах, инфекциях и сепсисе.

Акушер-гинеколог Дженнифер Гунтер из Сан-Франциско также раскритиковала продвигаемый сайтом актрисы продукт:

«Кофейные клизмы и промывания кишечника вообще не имеют какой-либо пользы для здоровья. Данная терапия опирается на недоказанные идеи, а последствия могут быть серьёзными. Держите кофе в чашке и подальше от своего ануса. Его единственный путь через кишечник должен быть сверху вниз.