Эксперты выяснили, что чай в пакетиках вызывает рак и бесплодие

Эксперты заявили, что употребление чая в пакетиках разрушает пищеварительную систему, почки, кости, а также может вызвать рак и бесплодие, сообщает "Дни.ру". В частности, любители такого чая регулярно употребляют хлор и другие опасные соединения, пишет Life.ru.

Эксперты напомнили, что пакетированный чай имеет мало общего с настоящим напитком. В издании подчеркнули, ссылаясь на экспертов, что такой чай изготавливают из старых листьев, которые в процессе роста накапливают содержащиеся в почве фториды. Такие соединения вредны для почек и костей.

Откуда хлор в пакетированном чае? Им отбеливают бумагу для производства пакетов. Также в составе бумажных пакетиков часто бывает эпихлоргидрин, который используют как пестицид. Взаимодействуя с водой, он может привести к бесплодию, проблемами с иммунитетом и даже раку.