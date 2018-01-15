Названо идеальное сочетание ингредиентов в тарелке

За последние 50-100 лет овощи стали занимать приоритетное место в питании людей, но многие все равно наполняют тарелку избыточным количеством мяса и крахмалосодержащих углеводов. По мнению диетологов, не менее 50% тарелки должны быть заполнены овощами или салатом. При выборе этих овощей необходимо уделять внимание разнообразию цветов, предпочитая как можно более разные и яркие оттенки, пишет Rus.tvnet.lv.

25% тарелки нужно уделить продуктам из категории цельнозерновых вроде коричневого риса, киноа или просто кусочка цельнозернового хлеба. Оставшиеся 25% отдайте белковым продуктам. Но это совсем не значит, что положить на тарелку нужно непременно мясо.

К примеру, яйца или творог, тофу, а также разного рода бобовые продукты содержат достаточное количество белка и являются очень полезными для здоровья человека.

Дополнить тарелку с идеальным набором ингредиентов можно небольшим количеством жиров, которые не представляют угрозу для нашего организма. К примеру, положите половинку авокадо в салат, немного копченой форели или тех же семечек.

Но если вы все-таки не представляете своей жизни без мяса, то его размер для порции тоже нужно строго рассчитывать. Кусок мяса на вашей тарелке не должен быть по величине больше колоды игральных карт или вашей ладони без учета вытянутых пальцев.