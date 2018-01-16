Пара американцев 11 лет худела ради первого секса

Ли Саттон (Lee Sutton) и Рена Кизер (Rena Kiser) из штата Миссури весили вместе 572 килограмма. Однако при помощи операции избавились практически от половины веса.

Пара познакомилась в центре снижения веса 11 лет назад. Они влюбились друг в друга, но правила терапии запрещали им встречаться, пишет Rus.tvnet.lv.

Тогда Саттон и Кизер решили бросить лечение, но быть вместе. Они пытались худеть самостоятельно, но у них ничего не получилось.

За годы отношений они даже проходили терапию у психологов по поводу домашнего насилия. Кизер упрекала своего парня в том, что он не пытается худеть, а он ее избивал. Но после походов к психологу мужчина обещал исправиться.

После операции Саттон сбросил вес с 324 до 183 килограммов, а его девушка — с 248 до 127 килограммов.