Модель Диана Хапрова: модельный бизнес – это не шутки

«Огромное количество девушек и молодых людей считают, что модельный бизнес - это очень просто. Так вот, это совсем не так! Помимо экстремальных условий (на Крите меня снимали на вершине горы при очень сильном ветре, на высоких каблуках), постоянного ограничения себя во многих продуктах, регулярных занятий спортом, бывают еще разные погодные условия. На последней съемке температура была -2 градуса. На съемках в Румынии было +40 под палящим солнцем, после чего я сильно обгорела», - делится опытом Хапрова.