Ошибки, которые мы все совершаем при покупке здоровых продуктов

Вот шесть ошибок, которые мы все постоянно повторяем при выборе полезных продуктов:

1. Покупаете продукты без глютена

В последнее время на глютен (он же растительный белок) навесили ярлык "вредно для здоровья". Но для таких громких обвинений нет никаких вразумительных и четких доказательств, пишет Lifter.com.ua.

Многим также кажется, что безглютеновая диета – отличный способ похудеть и улучшить самочувствие. Но это далеко не так!

Глютен противопоказан только тем, у кого есть непереносимость этого белка. Во всех остальных случаях его вред остается под вопросом.

2. Покупаете фруктовые соки

Фруктовый сок, лишенный пищевых волокон, так же повышает сахар в крови, как и любой другой сладкий газированный напиток. Это увеличивает аппетит и в конечном итоге приводит к перееданию, а вскоре - и к набору лишнего веса.

Употребление сока не приносит чувство сытости. Оно появляется только, если съешь целый фрукт. Все из-за отсутствия в соках клетчатки. Из диеты его лучше исключить - ведь он только разжигает чувство голода, которое и так доставляет вам немало дискомфорта.

3. Покупаете энергетические батончики

Они подходят для быстрого перекуса на работе, после тренировки и даже могут заменить полноценный завтрак, если нет времени его готовить.

Но большинство энергетических батончиков только добавляют лишние калории.

Часто в их составе есть шоколадная глазурь, карамель, сахар, искусственные ароматизаторы. Согласно исследованиям, такие батончики ничем не отличаются от обычных высококалорийных конфет или печенья. Количество сахара в них одинаковое!

4. Покупаете только органические продукты

Продукты, на которых есть надпись «органический», считаются более полезными. Но так ли это на самом деле? Не существует никаких научных доказательств, которые подтверждали бы это.

Кроме того, такая надпись не гарантирует вам, что вы покупаете на 100% органический продукт. Он все равно будет содержать некоторые вредные по сегодняшним меркам ингредиенты.

При покупке таких продуктов тщательно изучайте их состав, обязательно обращайте внимание на их происхождение и внешний вид.

5. Покупаете только импортные продукты

На это вас могут вдохновить рецепты модных зарубежных блогеров. Вы уверены, что получите все необходимые питательные вещества из экзотических фруктов или итальянской пасты?

Считается, что употребление сезонных и местных продуктов приносит больше пользы, чем увлечение импортными продуктами.

Одна из причин этого - импортируемая пища в процессе транспортировки теряет свою питательную ценность из-за воздействия воздуха, искусственного освещения и изменения температуры.

6. Выбираете яйца по цвету скорлупы

Долгое время считалось, что яйца с коричневой скорлупой являются более полезными, чем с белой. Но это не так.

Цвет и размер яйца зависит от породы кур. Цвет желтка также ничего не говорит о его питательной ценности, зато многое может рассказать о том, чем кормили птицу.