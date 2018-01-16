Если вы любите курицу, то вот лучший способ ее приготовить

Курицы много не бывает, пишет Independent. Ее можно жарить, запекать, тушить - в любом случае получится вкусно, а главное - быстро. Сегодня вы узнаете об еще одном рецепте, который станет для вас настоящим открытием.
Курица получится еще более пряной и невероятно вкусной, если подавать ее с пастой корма, пишет Lifter.com.ua.
Паста корма - традиционная индийская соус-паста, в составе которой нежная мякоть кокоса, кориандр, куркума, тмин, спелые томаты и другие индийские специи. Все это создает неповторимый букет аромата и вкуса.
Вы можете купить ее в специализированном интернет-магазине или приготовить сами.
Предлагаем вам приготовить салат с курицей в пасте корма!
Время приготовления блюда: 10 минут.
Количество порций: 2.
Вот что вам потребуется:
2 ст. л. арахисового масла;
65 г пасты корма;
1 ст.л жареного миндаля;
листья салата;
1 лимон.
Способ приготовления:
Нарежьте куриное филе на кусочки среднего размера, посолите и поперчите их. Поджарьте курицу на хорошо разогретой сковороде до золотистого цвета.
Приготовьте соус к курице: смешайте пасту корма, арахисовое масло, 5 ст л. воды и сок половины лимоны, все хорошо перемешайте.
Выложите на тарелку листья салата, курицу, заправьте ее пикантным соусом, сверху присыпьте курицу жаренным миндалем.
Приятного аппетита! Насладитесь этим необычным вкусом сполна! Первый кусочек курицы в пикантном соусе перенесет вас в Индию!