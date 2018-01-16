Если вы любите курицу, то вот лучший способ ее приготовить

Курица получится еще более пряной и невероятно вкусной, если подавать ее с пастой корма, пишет Lifter.com.ua.

Паста корма - традиционная индийская соус-паста, в составе которой нежная мякоть кокоса, кориандр, куркума, тмин, спелые томаты и другие индийские специи. Все это создает неповторимый букет аромата и вкуса.

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Предлагаем вам приготовить салат с курицей в пасте корма!

Время приготовления блюда: 10 минут.

Количество порций: 2.

Вот что вам потребуется:

2 ст. л. арахисового масла;

65 г пасты корма;

1 ст.л жареного миндаля;

листья салата;

1 лимон.

Способ приготовления:

Нарежьте куриное филе на кусочки среднего размера, посолите и поперчите их. Поджарьте курицу на хорошо разогретой сковороде до золотистого цвета.

Приготовьте соус к курице: смешайте пасту корма, арахисовое масло, 5 ст л. воды и сок половины лимоны, все хорошо перемешайте.

Выложите на тарелку листья салата, курицу, заправьте ее пикантным соусом, сверху присыпьте курицу жаренным миндалем.