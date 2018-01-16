Чем счастливее женщина, тем проще она одевается

Однако психологи и ученые сделали достаточно неожиданный вывод. Оказывается, что чем человек счастливее, тем проще его гардероб. На это исследователей подтолкнул ежегодный отчет ООН об уровне счастья в мире, пишет Leafclover.club.

Так в десятке самых счастливых стран оказались Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария, а также Швеция и Австралия.

Что же общего у этих стран, помимо хорошего уровня жизни и достойных специалистов во всех областях? Если присмотреться к людям, то легко заметить, насколько просто они одеваются, без всяких изысков.

Местные жители достаточно спокойно относятся к модным брендам. На них вы не увидите роскошных нарядов от Chanel или модных сумочек от Louis Vuitton.

А вот страны, которые диктуют моду, по уровню счастья находятся далеко от десятки счастливчиков. Так, например, Франция оказалась на 32-м месте, а Италия, которая знаменита своими брендами, очутилась вообще очень далеко от десятки — аж на 50-м месте.

Почему же так происходит? А дело всё в том, что в счастливых странах люди не заморачиваются над стилем и тем, как правильно подворачивать штаны. Единственный критерий к одежде — комфорт.

Наши соотечественники мужчины, которые побывали в этих странах-счастливчиках, отмечают, что им не нравится, как одеваются тамошние женщины и девушки. «Там нет на что посмотреть!» - жалуются они. Но парадокс в том, что женщины тех стран не чувствуют себя менее счастливыми от того, что не ходят на работу на высоких каблуках и с укладкой. Местные мужчины не стали менее счастливыми от того, что их женщины не выглядят 24 часа в сутки, как модели на фэшн-показах.