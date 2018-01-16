Если тебя посещают эти девять мыслей, ты в неправильных отношениях

1. «Я не могу представить нас в будущем»

Если ты не представляешь себя с этим человеком в будущем, о чем еще можно говорить? Может у вас разные планы на жизнь, или ты просто относишься к нему как к временному — все это говорит о том, что вам не суждено быть вместе.

2. «Надеюсь, он изменит эту свою плохую привычку»

Начинать отношения, ожидая, что человек изменится — всегда плохая идея. Если в нем есть определенная черта, с которой ты никак не можешь смириться — лучше уйти сейчас. Принимай его таким или никаким, пишет Soulpost.ru.

3. «Я бы хотела больше свободы»

Если ты хочешь больше свободы уже в течение первого года отношений, ты или не готова к серьезным отношениям, или твой партнер слишком сдерживает тебя. Тогда тебе стоит еще побыть одной или найти того, кто не будет мешать твоим амбициям и мечтам.

4. «Почему мне постоянно скучно?»

Отношения не могут быть постоянно интересными. Но это не значит, что это нормально — скучать рядом с партнером, особенно в первый год, когда у вас должно быть еще много тем для разговоров.

5. «Интересно, наш секс станет лучше?»

Если у вас с самого начала проблемы в интимной жизни, это можно решить, но обычно все только ухудшается. Тем более что в начале отношений секс особенно страстный. Но если у вас нет той самой «химии», то она и не появится.

6. «Он меня раздражает»

Когда ты сомневаешься в своих отношениях, твой разум начинает обращать внимание на то, что тебя раздражает в партнере, словно чтобы оправдать твое подсознательное желание уйти.

7. «Интересно, мой бывший еще один?»

Нормально думать об этом, когда ты одна, но если ты уже в новых отношениях и думаешь о бывшем — плохой знак.

8. «Брать его с собой или нет?»

Когда тебя куда-то приглашают, а ты сомневаешься, звать его с собой или нет — просто по собственному желанию, — может он тебе уже и не интересен. В отношениях, особенно вначале, люди хотят проводить вместе как можно больше времени и знакомить друг друга с другими людьми.

9. «Как он может так говорить?»