Фото: мать сделала фотосессия со своей пять дней назад умершей дочерью

Дочь Лауры Вайннер прожила всего лишь семь недель, а после скончалась от синдрома внезапной детской смерти. 30-летняя женщина опубликовала фотографию с дочкой, которая умерла еще пять дней назад, и остальным советует подержать своего мертвого ребенка на руках.
Сейчас у Лауры появился еще один ребенок, но память о первой дочке она хранит и по сей день. Спустя пять дней после кончины малышки скорбящая мать решила с ней сделать фотосессию на память. Однако многие не поняли ее и осудили. Но Лайруа считает, что все скорбящие родители должны делать подобные фотосессии. Женщина вспоминает, как не могла отпустить из рук мертвую малышку, а сидела и часами гладила ее волосы, пишет Sobranna.ee.
«Вы даже не представляете, что это за чувство, пока сами это не переживете», - прокомментировала Лаура.