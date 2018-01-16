Фото: мать сделала фотосессия со своей пять дней назад умершей дочерью

Сейчас у Лауры появился еще один ребенок, но память о первой дочке она хранит и по сей день. Спустя пять дней после кончины малышки скорбящая мать решила с ней сделать фотосессию на память. Однако многие не поняли ее и осудили. Но Лайруа считает, что все скорбящие родители должны делать подобные фотосессии. Женщина вспоминает, как не могла отпустить из рук мертвую малышку, а сидела и часами гладила ее волосы, пишет Sobranna.ee.