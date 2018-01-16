Причины кровотечений, не связанных с менструальным циклом

Внезапное появление красноватой жидкости – это всегда повод задуматься о своем здоровье. Доктора говорят о том, что есть немало причин, способствующих возникновению кровотечений, не связанных с циклом, пишет Fabiosa.com/ru.

Научное название вышеописанного феномена – метроррагия. Установлено, что не менее 20% женщин хотя бы один раз в своей жизни сталкивались с этой проблемой. В первую очередь специалисты рекомендуют установить источник кровотечения (кровь может поступать из разных органов), количество утраченной крови, а также ее цвет и запах. Эти индикаторы крайне важны для определения основной проблемы, которая стала причиной геморрагии.

Научная классификация кровотечений, не связанных с циклом:

Предменструальные (до начала месячного цикла).

Интерменструальные (в середине цикла).

Постменструальные (после завершения цикла).

В ряде публикаций можно встретить следующие названия: кровянистые выделения (кровотечение до начала цикла), дизовуляция (кровотечение в середине цикла), меноррагия (после завершения цикла).

Давайте ознакомимся с наиболее распространенными причинами интерменструального кровотечения.

После наступления менархе, а также до или в период менопаузы многие женщины сталкиваются с продолжительными циклами, прерывистыми кровотечениями и длительным отсутствием менструаций. Это происходит по причине адаптации организма к становлению репродуктивной функции или, в случае менопаузы, к ее угасанию. В результате нарушается гормональный баланс, который и приводит к аномальным кровотечениям.

Противозачаточные таблетки. Начало или прекращение приема противозачаточных средств может сопровождаться кровотечением в результате изменения концентрации эстрогенов. Таблетка содержит небольшое количество этого гормона, который помогает поддерживать функцию эндометрия. Начало приема данных медикаментов приводит к нарушению баланса эстрогенов, что может сопровождаться появлением кровотечения.

Беременность. На 10-14 день после оплодотворения яйцеклетки происходит имплантация плодного яйца. Это вызывает геморрагию. В данной ситуации кровотечение может служить индикатором беременности.

Экстренная контрацепция. Таблетированные препараты, использующиеся для экстренной контрацепции, склонны вызывать кровотечение по причине содержания прогестина и эстрогенов в своем составе.

Стресс. Постоянный стресс может вызвать гормональный дисбаланс, который приведет к нарушению нормальной менструальной активности.

Использование внутриматочной спирали.

Также стоит обратить внимание на некоторые другие причины возникновения кровотечений:

Гормональные изменения (ановуляция или менопауза).

Заболевания гипофиза.

Заболевания щитовидной железы.

Заболевания репродуктивной системы.

Маточные кисты или новообразования.

Эндометриоз или хроническое воспаление.

Заболевания системы крови.

Если у вас возникло кровотечение неясной этиологии, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Доктора проведут серию обследований для определения причины кровотечения. Среди них:

тест на беременность;

анализ крови для определения активности щитовидной железы и яичников;

кольпоскопия и биопсия стенки матки;

тест Папаниколау;

ультразвуковое обследование органов брюшной полости;

гистероскопия.