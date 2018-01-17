В Сети обсуждают «самую сексуальную бабушку в мире»

Керри Хилтон стала бабушкой в возрасте 35 лет. Неудивительно, что британка не намерена соответствовать стереотипным представлениям о женщине, у которой есть внуки, и тратит огромные деньги на пластику и посещение тренажерного зала.
«Самая гламурная бабушка Великобритании» — так называют 36-летнюю Керри Хилтон в ее родной стране. Журналисты портала The Sun рассказали, что она родила дочь в восемнадцать лет, а та стала мамой в семнадцать, пишет Rus.tvnet.lv.
Нянчиться с внучкой женщине совсем не хочется. Вместо этого она пять раз в неделю ходит в тренажерный зал, а еще занимается кикбоксингом. Кроме того, Керри тратит баснословные деньги на различные косметические процедуры и пластические операции.
Не так давно она увеличила грудь и нарастила волосы, ресницы и брови, а еще добилась голливудской улыбки с помощью виниров.
«Мы занимаемся спортом вместе с моей дочерью. Когда она через весь зал кричит мне «мама», ей никто не верит!» — смеется Керри.
Хилтон не собирается прекращать занятия спортом ради того, чтобы сидеть с внучкой. «После рождения Клариссы в восемнадцать лет я отлично справлялась сама. У нее тоже должно получиться», — оправдывается британка.
У англичанки также подрастает пятилетняя дочь, которая, по словам родительницы, очень рада появлению на свет своей племянницы.
Кстати, Керри еще не самая молодая бабушка в мире. Ею является румынка Рифка Станеску: внук у нее появился, когда ей было всего двадцать три года.