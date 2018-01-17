Научный сотрудник ТТУ: отвары каш полезнее для младенца, чем готовые молочные смеси

По словам Адамберг, хотя в Эстонии и нет в продаже продукции фирмы Lactalis, некоторые изделия все равно могут дойти до нас: «Большинство продаваемых в Эстонии молочных смесей для детей изготавливаются в Европе, а здесь их производит AS Solbritt. Продукции компании Lactalis у нас на рынке нет, но ее можно заказать по интернету», пишет Sobranna.ee.

Адамберг негодует, как вообще зараженная продукция попала в магазины, ведь детское питание проходит особо строгий контроль качества, и все партии проверяют на наличие патогенных бактерий.

Также научный сотрудник рассказала, чем можно кормить ребенка при отсутствии грудного молока: «Если своего молоко нет, можете приобрести молочную смесь в магазине. Но не стоит и забывать, что раньше, когда не было молочных смесей, детям варили отвар из каши, который сочетал в себе как коровье молоко, так и злаки, так что концентрация молочного белка и жира были подходящими для младенца, а злаки добавляли еще и минералы, витамины и натуральные волокна».

Надо понимать, что пищеварительная система младенца не способна переваривать крахмал и белок из злаковых, но с четырех месяцев детям уже можно давать злаковые продукты.