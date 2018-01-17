Декоративная и уходовая косметика, которую нужно хранить только в холодильнике

Подводка для глаз

Нет, хранить подводку для глаз в холоде постоянно не надо, но есть смысл подержать ее в морозилке или холодильнике 15-20 минут. Тогда она будет выводить более четкие линии, пишет Lady.mail.ru.

Помада

На самом деле это скорее опция, чем обязанность, но хранение в холодильнике поможет помаде (а также блеску, бальзаму или любым другим средствам для губ) дольше сохранять цвет и форму. В частности, подтаявшие со временем помады — это признак того, что они долго стояли на свету или в слишком теплом помещении.

Парфюм

Ванная комната чаще всего становится складом для духов. Это не совсем верно, особенно, если ты любительница горячего душа. Дело в том, что под воздействием высоких температур в ароматах меняется формула, а, соответственно, и запах. Под солнечными лучами происходит то же самое. Так что либо храни любимый пузырек с духами где-нибудь в шкафу, либо в холодильнике.

Натуральная косметика

То есть та косметика, в которой нет парабенов и сульфатов, продлевающих другим средствам срок годности. Обычно у натуральных продуктов срок хранения и так маленький, так что не укорачивай его еще больше. Храни такие «чувствительные» кремы в холодильнике и старайся наносить их на кожу не пальцем, а ложечкой, чтобы не запускать в баночку бактерии (и опять же не сокращать их жизнь).

Солнцезащитные средства

Если собираешься пользоваться солнцезащитным лосьоном в ближайшее время (наверняка кому-то повезет отправиться на моря скоро), то можешь не сильно беспокоиться. А вот для тех, у кого средство есть, но релакс на пляже в ближайшее время не предвидится, нужно положить баночку в холодильник. Опять же из-за солнечных лучей и высокой температуры такие продукты могут прийти в негодность. Кстати, это относится и к косметике с SPF-фильтрами (например, тональному средству или пудре). Если хочешь, чтобы они защищали от лучей, то тоже клади все в холод.

Крем для кожи вокруг глаз

Недаром ведь раньше было принято протирать кожу под глазами кусочками льда — лучшее средство прийти в себя и уменьшить отеки и придумать было сложно. То же самое происходит и с кремом, он работает эффективнее после небольшого охлаждения.

Средства с витамином С

Хранение в теплом месте разрушает формулу косметики с такими активными ингредиентами, как ретинол, витамин C, пептиды или гидрохинон.

Увлажняющий крем