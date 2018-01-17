На западе завоевывает популярность «частичное родительство»

42-летняя жительница Австралии Люси Гуд и ее бывший муж уже пять лет успешно практикуют «ко-парентинг» или «частичное родительство», пишет The Daily Mail. Решив развестись, супруги очень не хотели, чтобы их расставание негативно отразилось на детях – 9-летней Эмбер и 7-летней Руби. Поэтому Люси и ее муж пришли к тому, что именно «ко-парентинг» является наиболее безболезненным для дочерей решением в их ситуации, пишет Deti.mail.ru.

«В нашем случае речь о том, чтобы папа ушел из семьи, а дети остались с мамой, как это обычно бывает, даже не шла. Мы такое развитие событий не обсуждали, все произошло совершенно естественно», – рассказала Люси.

С тех пор Эмбер и Руби половину времени проводят с матерью, а половину – с отцом, 50 на 50. Облегчает ситуацию то, что бывшие супруги живут недалеко друг от друга – они сознательно решили не уезжать в другие места, пока девочки не вырастут и не станут самостоятельными. Это привносит в жизнь детей стабильность, они всегда знают – что бы не случилось, мама и папа будут рядом, объяснила Люси.

Она признает, что дочери не сразу приняли то, что родители теперь не живут под одной крышей, но постепенно привыкли к изменившейся ситуации и сейчас воспринимают ее совершенно нормально. Главное – разговаривать с детьми, объяснять им происходящее и не давать ложную надежду, что «папа снова будет жить с нами», подчеркивает Люси.

По ее словам, «ко-парентинг» приносит пользу всем. У детей из-за сокращения времени, проводимого с каждым из родителей, общение становится более качественным, а отношения с матерью и отцом – более позитивными и близкими. Довольны и родители – благодаря тому, что на воспитание детей отведена только половина их жизни, они могут больше времени посвятить самим себе.

«После развода я стала счастливее и свободнее, у меня, наконец, появилась возможность сконцентрироваться на собственной жизни, – говорит Люси. – Ко-парентинг дал мне глоток воздуха, я почувствовала, что у меня есть силы и возможности двигаться вперед, а это очень важно». Люси активно пропагандирует «частичное родительство» в соцсетях, оказывая психологическую поддержку матерям, оказавшимся в похожей ситуации.

Комментируя растущую популярность ко-парентинга в стране, австралийский эксперт по семейным отношениям Шэрон Уитт отметила, что такая практика хорошо работает только в том случае, если родители при разводе ставят во главу угла не собственное благополучие, а благополучие детей.

При этом ключевое значение имеет сохранение между разводящимися родителями нормальных, хороших отношений, а также способности договариваться. «Ко-парентинг не работает, когда в доме у матери детям нужно следовать одним правилам и выполнять одни требования, а в доме у отца все совершенно по-другому. Для детей это огромный стресс», – предупреждает Уитт.

Еще один эксперт по семейным отношениям, Джастин Коулсон, даже выработал список основных условий, определяющих успех ко-парентинга:

♦ расставшиеся родители должны жить близко друг от друга, чтобы при переезде не нарушался привычный мир детей, связанный со школой, занятиями, друзьями;

♦ оба родителя должны в одинаковой мере заботиться о детях, иначе не избежать конфликтов, взаимного недовольства, раздражения и обид;

♦ дети не должны чувствовать разницы в материальном достатке между матерью и отцом – оба родителя должны стараться тратить на детей одинаковое количество денег;