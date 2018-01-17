Читатель спрашивает совета: как объяснить жене, что все кончено?

«Мне 38, жене 35, ребенку 14, учится за границей. Всегда доверял жене во всем, все для нее делал. Ни в чем не отказывал, не контролировал. Узнал, что уже девять месяцев у жены есть любовник. В основном – у них оральный секс. Встречи по его инициативе, то есть она, как собачка, бежит по свистку.

Сообщил, что все знаю, дал два часа собрать вещи и уйти. Не хотела уходить, плакала, валялась в ногах, просила прощения, говорила, что ошиблась. Вытолкал, позвонил ее родителям, чтобы приехали за вещами. Уже три месяца не дает прохода, умоляет на любых условиях взять назад. Пыталась покончить с собой, откачали. Сейчас я заграницей у сына. Надо ехать домой, но не хочется, опять будет плакать под дверью. Как объяснить, что все закончилось».