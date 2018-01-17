Видео: как чувствуют себя отцы, когда впервые меняют детям подгузники
17 января 2018 г., 17:27
Когда в семье появляется маленький ребенок, помимо всяких приятных и радостных моментов, родителям приходится испытывать и не самые приятные эмоции. Чаще всего они могут быть связаны с рядом повседневных процедур, вроде смены подгузников. И от этого никуда не денешься.
Но если матеря еще с самого начала реагируют на памперс в какашках более-менее спокойно, то для мужчин этот процесс становится настоящим испытанием на прочность. Отец из этого видео своей реакцией показал, как выглядят мужчины при первых попытках сменить детям памперсы, пишет Ihappymama.ru.
Забавный случай!