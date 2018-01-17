Видео: как чувствуют себя отцы, когда впервые меняют детям подгузники

Когда в семье появляется маленький ребенок, помимо всяких приятных и радостных моментов, родителям приходится испытывать и не самые приятные эмоции. Чаще всего они могут быть связаны с рядом повседневных процедур, вроде смены подгузников. И от этого никуда не денешься.