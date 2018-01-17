"Они назвали нас обезьянами": H&M уходит из ЮАР после серии погромов в магазинах марки

Видео, на котором активисты "Борцов за экономическую независимость" (партии сторонников революционного социализма и левого популизма) громят один из магазинов H&M, попало в интернет утром 13 января и быстро стало вирусным. "Они назвали нас обезьянами, так будем же вести себя, как они", — прокомментировал его сторонник действий партии. Его оппоненты, напротив, призывают протестовать против H&M тихо и мирно. Например, прекратить покупать вещи шведского масс-маркета, передает Spletnik.ru.

Погромы, один из которых запечатлен на видео, прошли в субботу в нескольких магазинах H&M в ЮАР. Очевидцы говорят, что "Борцы за экономическую независимость" с пением маршировали по торговым центрам и препятствовали съемке самих погромов, угрожая отнять или сломать телефон. Это подтверждают видео и фотографии, которые все-таки удалось сделать посетителям магазинов.

В воскресенье магазины H&M встретили покупателей закрытыми дверями и завешенными бумагой витринами — чтобы любопытные не могли заглянуть внутрь. Руководство компании утверждает, что закрытия — временные. "Борцы за экономическую независимость" при этом обещают вернуться, стоит компании открыть хоть один магазин снова. Пока дальнейшая судьба бизнеса H&M в ЮАР неизвестна, а сотни сотрудников компании, скорее всего, остались без работы. Всего под вывеской H&M в стране работало 17 магазинов.