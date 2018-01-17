А вы пьете на глазах у детей? Четыре совета нарколога

Наш эксперт: Юрий Павлович Сиволап, доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова.

Держите себя в руках. Мало кто об этом задумывается, но наблюдая за нетрезвыми родителями, которые ведут себя глупо и недостойно, ребенок получает одну из сильнейших психических травм. Пьянство на глазах у детей – один из самых простых и надежных способов рано пошатнуть у ребенка основы мироздания и сделать его невротиком, подвергая риску душевное здоровье ребенка на протяжении всей его жизни, пишет Goodhouse.ru.

Разбавляйте вино водой. Во-первых, уменьшается кислотность напитка и снижается риск возможного неблагоприятного воздействия вина на слизистую оболочку желудка. Во-вторых, если пить вино таким образом, то общая доза принятого алкоголя в пересчете на чистый спирт может снизиться, что всегда полезно для здоровья. В-третьих, разбавленное вино принимает более тонкий вкус.

Закусывайте правильно. Некоторые продукты компенсируют вред, связанный со спиртными напитками. Употребление алкоголя (и, кстати говоря, курение) приводит к повышенному расходу витаминов. Поэтому овощи, фрукты, листовая зелень не только украшают стол, но и повышают пользу застолий и уменьшают их вред.

Подумайте, прежде чем покупать детское шампанское. Если в вашей семье есть случаи алкоголизма, значит, дети находятся в группе повышенного риска по развитию пристрастия к алкоголю (в том числе и много лет спустя, когда ребенок станет взрослым). Степень этого риска зависит от количества больных алкоголизмом в семье и тяжести их зависимости от алкоголя. Если риск и так повышенный, то присутствие детского шампанского на столе может приобщить ребенка к алкогольным ритуалам. Не говоря уже о том, что такие напитки относятся к сладким газировкам, в которых масса совершенно ненужных детскому организму добавок.

Не разрешайте ребенку пробовать алкоголь. Он противопоказан детям любого возраста, в том числе и подросткам.