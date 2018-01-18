Десять вещей, при покупке которых мы ошибаемся с размером

В магазинах сейчас распродажи, и женщины стараются купить что-нибудь по выгодной цене. Но многие каждый раз совершают одну и ту же ошибку: пытаются, не дыша, застегнуть на себе какую-то вещь, а потом радуются, что им удалось "влезть" в размер поменьше. Это совершенно не правильный подход! Забудьте о том, что размер S - это хорошо, а L - это плохо.
Что покупать на размер больше?
Футболки
Чаще всего в их состав входит хлопок, который после стирки дает усадку примерно в 20 %. Поэтому лучше купить футболку на размер больше, чтобы потом не пришлось с трудом на себя ее натягивать после первой же стирки, пишет Goodhouse.ru.
Рубашки с воротником
Они тоже садятся со временем, правда, чуть меньше, чем футболки, примерно на 3-5%. Сложность заключается в том, что с рубашкой никогда не узнать заранее, что может дать усадку: рукава, воротничок или плечики. Поэтому, не покупайте модели, которые на вас и так еле застегиваются.
Шерстяные свитеры
Во-первых, шерсть тоже садится, а во-вторых, вам будет намного уютнее и теплее в просторном свитере, так что не случится ничего страшного, если вы будете носить свитер размера L, а не M.
Носки
И вновь та же причина: чаще всего носки изготовлены из хлопчатобумажной ткани, что означает, что они сядут после стирки. А зачем нужны носки, которые жмут?
Нижнее белье
Попробуйте примерить трусики чуть большего размера, и, возможно, вы ощутите разницу, когда они, наконец, перестанут врезаться в ваши бока и ягодицы. То же самое касается лифчиков, которые часто жмут под грудью.
Что покупать на размер меньше?
Джинсы
С ними все наоборот. Джинсовая ткань растягивается, поэтому новые джинсы должны быть тесными. И если во время примерки вам придется немного втянуть животик, это хорошо.
Спортивные брюки
Если в составе ткани присутствует хотя бы 5% спандекса, леггинсы или брюки для йоги будут растягиваться. И чем чаще и дольше вы их носите, тем сильнее.
Свитеры из полиэстера
Свитеры и блузки из тонкого полэистера практически не дают усадки, зато растягиваются в области талии и рукавов, которые со временем приходится подворачивать. Их лучше покупать на размер меньше, иначе вид у вас к концу дня будет немного неряшливый.
Колготки
После двух стирок колготки начинают собираться в складки в области коленей и лодыжек. Если замечали такую проблему, попробуйте в следующий раз купить колготки меньшего размера.