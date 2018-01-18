Десять вещей, при покупке которых мы ошибаемся с размером

Что покупать на размер больше?

Футболки

Чаще всего в их состав входит хлопок, который после стирки дает усадку примерно в 20 %. Поэтому лучше купить футболку на размер больше, чтобы потом не пришлось с трудом на себя ее натягивать после первой же стирки, пишет Goodhouse.ru.

Рубашки с воротником

Они тоже садятся со временем, правда, чуть меньше, чем футболки, примерно на 3-5%. Сложность заключается в том, что с рубашкой никогда не узнать заранее, что может дать усадку: рукава, воротничок или плечики. Поэтому, не покупайте модели, которые на вас и так еле застегиваются.

Шерстяные свитеры

Во-первых, шерсть тоже садится, а во-вторых, вам будет намного уютнее и теплее в просторном свитере, так что не случится ничего страшного, если вы будете носить свитер размера L, а не M.

Носки

И вновь та же причина: чаще всего носки изготовлены из хлопчатобумажной ткани, что означает, что они сядут после стирки. А зачем нужны носки, которые жмут?

Нижнее белье

Попробуйте примерить трусики чуть большего размера, и, возможно, вы ощутите разницу, когда они, наконец, перестанут врезаться в ваши бока и ягодицы. То же самое касается лифчиков, которые часто жмут под грудью.

Что покупать на размер меньше?

Джинсы

С ними все наоборот. Джинсовая ткань растягивается, поэтому новые джинсы должны быть тесными. И если во время примерки вам придется немного втянуть животик, это хорошо.

Спортивные брюки

Если в составе ткани присутствует хотя бы 5% спандекса, леггинсы или брюки для йоги будут растягиваться. И чем чаще и дольше вы их носите, тем сильнее.

Свитеры из полиэстера

Свитеры и блузки из тонкого полэистера практически не дают усадки, зато растягиваются в области талии и рукавов, которые со временем приходится подворачивать. Их лучше покупать на размер меньше, иначе вид у вас к концу дня будет немного неряшливый.

Колготки