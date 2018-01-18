Всеми любимые «лодочки» травмируют стопы

Предрасположенность к плоскостопию и деформациям стопы - важные факторы риска болезней ног. Единственное место в мире, где количество деформаций стоп у женщин и у мужчин примерно одинаковое, согласно статистике, - это Техас. Здесь представители обоих полов носят ковбойские сапоги с острыми носами и каблуками. Зато в Полинезии тяжелые деформации стопы встречаются крайне редко. Причина - почти все население ходит босиком или в удобных сандалиях. По мнению врачей, оптимальная высота каблука - 2-4 сантиметра. Ношение обуви на высоком каблуке может поспособствовать развитию плоскостопия, пишет Meddaily.ru.

"Я не против красивых женских туфель на высоких каблуках, но не стоит их превращать в повседневный вид обуви, иначе риск деформации стопы и других нарушений повышается. Современные кроссовки - один из самых удобных видов обуви. В них есть специальные амортизирующие конструкции. В целом обувь должна соответствовать погоде, форме стопы, а также случаю. Она должна быть свободной, хорошо вентилируемой, не нарушать кровоток и не смещать пальцы ног.