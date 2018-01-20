Как справиться с гормонами: семь основных врагов похудения

Инсулин

Дисбаланс гормона инсулина в крови – первая причина избыточного веса. Проявляется он в виде непереработанной глюкозы, которая моментально превращается в жир. Это еще не значит, что у тебя сахарный диабет, однако является признаком того, что организму нужно помогать перерабатывать сахар. Помочь в данном случае может яблочный уксус – употребление его перед едой позволяет держать сахар в норме, пишет Lady.tochka.net.

Кортизол

Кортизол называют гормоном стресса – он вырабатывается в организме как ответная реакция на все будоражащие нас факторы. У жителей мегаполиса уровень кортизола достаточно высокий. Это не очень хорошо, так как постоянный стресс вредит нервной системе, портит сон и заставляет тебя налегать на мучное и сладкое.

Также кортизолу под силу разрушать мышцы, что в свою очередь замедляет обмен веществ. Чтобы понизить уровень кортизола, необходимо уменьшить потребление кофе, уделять больше времени физическим нагрузкам, прогулкам на свежем воздухе и дыхательным практикам. Идеально подойдут, например, занятия йогой.

Эстроген

Эстроген пагубно влияет не только на вес женщины, но и на либидо, способствует также частым мигреням, депрессиям, тяжелому ПМС и даже может стать причиной нарушения работы репродуктивной системы. Для того чтобы держать под контролем капризный гормон, откажись от фастфуда и придерживайся правильного и сбалансированного питания, в котором обязательно найди место для капусты, шпината, цитрусовых, зеленого чая и бурого риса.

Тестостерон

Тестостерон также влияет на вес женщины. Его недостаток проявляется точно так же, как и переизбыток эстрогена – выливается в апатию, замедление метаболизма и снижение либидо. Справиться с этим гормоном могут физические нагрузки, продукты с содержанием сои, оливковое и льняное масла, авокадо и полноценный отдых.

Адипонектин

Этот гормон помогает организму сжигать жир. Чем выше его концентрация в крови, тем сильнее ты худеешь. Уровень адипонектина естественным образом понижается, когда мы поправляемся, однако простимулировать его выработку можно, регулярно употребляя в пищу тыквенные семечки, шпинат и капусту.

Грелин

Грелин также известен как гормон голода. Когда его концентрация слишком высока, мы не можем насытиться, что приводит к перееданию. Самые высокие его показатели наблюдаются вечером и ночью, то есть именно он заставляет перед сном съесть что-нибудь жирное или сладкое.

Последние исследования показали, что на уровень грелина самым непосредственным образом влияет наш сон: даже малейший недосып провоцирует его рост. Поэтому спи не меньше 6-8 часов в сутки и не увлекайся кофе — бодрящий напиток также способствует повышению уровня гормона, влияющего на вес. Понизить грелин можно при помощи белков – возьми за правило есть мясо, яйца и молочные продукты ежедневно.

Лептин