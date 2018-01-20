Полезная кухня: сырный пирог со шпинатом

Ингредиенты

Свежий или замороженный шпинат 2 крупных пучка либо 300 г

Зеленый лук 1 пучок

Укроп 1 пучок

Яйца 3 шт.

Твердый сыр 250 г

Слоеное тесто 500 г

Соль

Мука для посыпания стола под раскатку теста

Приготовление

Тщательно промыть всю зелень, пишет Ivona.bigmir.net.

Мелко нарезать зеленый лук, листья петрушки и шпината, перемешать.

Вбить к зелени яйца и посолить.

Натереть сыр на терке и соединить его с зеленью и хорошо все перемешать.

Размороженное предварительно тесто, раскатать до размеров противня.

Противень застелить фольгой и положить на него тесто.

Сверху выложить шпинатно-сырную начинку, при этом оставив свободными по 2 см. от края, сделав из них бортики.

Выпекают пирог при температуре 220С около 20 минут.

Готовый пирог накрыть фольгой и оставить на 30 минут.