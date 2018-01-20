суббота, 20 января 2018 г.
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Полезная кухня: сырный пирог со шпинатом

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Кухня. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Шпинат — один из наиболее питательных видов зелени, богатый витаминами группы B и необходимым для нервной системы магнием.

Ингредиенты

    Свежий или замороженный шпинат 2 крупных пучка либо 300 г

    Зеленый лук 1 пучок

    Укроп 1 пучок

    Яйца 3 шт.

    Твердый сыр 250 г

    Слоеное тесто 500 г

    Соль

    Мука для посыпания стола под раскатку теста

Приготовление

Тщательно промыть всю зелень, пишет Ivona.bigmir.net.

Мелко нарезать зеленый лук, листья петрушки и шпината, перемешать.

Вбить к зелени яйца и посолить.

Натереть сыр на терке и соединить его с зеленью и хорошо все перемешать.

Размороженное предварительно тесто, раскатать до размеров противня.

Противень застелить фольгой и положить на него тесто.

Сверху выложить шпинатно-сырную начинку, при этом оставив свободными по 2 см. от края, сделав из них бортики.

Выпекают пирог при температуре 220С около 20 минут.

Готовый пирог накрыть фольгой и оставить на 30 минут.

Нарезать пирог порционно еще теплым. А вот подавать на стол можно и холодным.

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