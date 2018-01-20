Полезная кухня: сырный пирог со шпинатом

Шпинат — один из наиболее питательных видов зелени, богатый витаминами группы B и необходимым для нервной системы магнием.
Ингредиенты
Свежий или замороженный шпинат 2 крупных пучка либо 300 г
Зеленый лук 1 пучок
Укроп 1 пучок
Яйца 3 шт.
Твердый сыр 250 г
Слоеное тесто 500 г
Соль
Мука для посыпания стола под раскатку теста
Приготовление
Тщательно промыть всю зелень, пишет Ivona.bigmir.net.
Мелко нарезать зеленый лук, листья петрушки и шпината, перемешать.
Вбить к зелени яйца и посолить.
Натереть сыр на терке и соединить его с зеленью и хорошо все перемешать.
Размороженное предварительно тесто, раскатать до размеров противня.
Противень застелить фольгой и положить на него тесто.
Сверху выложить шпинатно-сырную начинку, при этом оставив свободными по 2 см. от края, сделав из них бортики.
Выпекают пирог при температуре 220С около 20 минут.
Готовый пирог накрыть фольгой и оставить на 30 минут.
Нарезать пирог порционно еще теплым. А вот подавать на стол можно и холодным.