16 причин, по которым нужно немедленно запретить маникюр

Будьте осторожны в использовании ацетона.

8. Требуется много усилий для надлежащей дезинфекции инструментов.

Ваши мастера могут вытащить инструменты из фантастического прибора для дезинфекции, но этого мало для того, чтобы полностью убить микробы.

Терри Силаччи, мастер маникюра в Sephora рассказала о рисках: «Эти УФ-лучи эффективны [только] в сочетании с надлежащей очисткой от грязи и мусора, а также с дезинфицирующим средством».

9. У вас может появиться аллергия, которой вы никогда не знали.

Аллергия - это редкое явление, но вполне реальное. В конце концов, мастера маникюра используют множество средств с разным химическим составом.

Если у вас аллергия на какое-либо из средств (акрил, ацетон и прочее), вы наделаете себе проблем. Даже самый красивый маникюр этого не стоит.

10. Маникюр может стоить довольно дорого.

Все знают, что в разных салонах услуга будет стоить по-разному. Более того, если это стандартный маникюр, то он будет стоить гораздо дешевле. Но если вам нужно привести в порядок ногти к какому-то празднику, тогда готовьтесь к тому, что стоимость услуги будет немаленькой.

Совет: вы можете очень сэкономить, если научитесь делать маникюр самостоятельно.

11. Нельзя делать маникюр один за другим, нужно давать ногтям время на отдых.

Дерматолог Эдиган советует: «Я всегда говорю своим клиентам, чтобы они отдохнули с месяц. Этот перерыв позволит их ногтям восстановиться».

Необходимо тщательно планировать походы в салон. Если в следующем месяце вы планируете пойти на свадьбу к подруге, значит весь этот месяц позвольте вашим ногтям отдохнуть.

12. Некоторые лаки для ногтей содержат «токсичное трио» химических веществ.

Спросите у вашего мастера, есть ли в его средствах дибутилфталат, толуол или формальдегид. Или просто спросите о «токсичном трио». Этот термин существует некоторое время, и большинство профессионалов в области красоты будут знакомы с ним.

Все эти химические вещества могут вызывать астму, врожденные дефекты и даже рак, поэтому лучше не связываться с ними.

13. Упрощенный внешний вид возвращается в моду.

Последние несколько лет мастера разрабатывали идеи для маникюра. Однако в журнале Glamour был сказано, что "лучшие цвета красок для ногтей - монохроматические".

Это означает, что теперь не нужно выдумывать изощренные варианты маникюра. Привет, монохром и простота!

14. Здоровые ногти - новый французский маникюр.

Вы знаете, что выглядит красиво на ногтях? Ногти. В настоящее время многие женщины предпочитают естественный вид. Достаточно просто красиво подпилить ногти, и правильно ухаживать за ногтевой пластиной.

Вместо того чтобы направиться в маникюрный салон, почему бы не посмотреть питательное масло для кутикулы? Эти масла способны сохранить ваши ногти здоровыми, а также смягчить кутикулу.

15. Слишком яркий цвет лака на ногтях может скрывать инфекцию.

Проблема в том, что имея слишком яркий маникюр, вы не сможете вовремя заметить заражение инфекцией.

Обычно под ногтем начинается обесцвечивание. Но поскольку ваш ноготь покрыт ярким лаком, вы не заметите этого вовремя. А уже тогда придется срезать весь ноготь. грибковая инфекция может расти, поэтому чем раньше вы это заметите, тем проще излечить ноготь.

16. Гораздо интереснее сделать маникюр дома самостоятельно!

А еще лучше, попросите подругу сделать это.