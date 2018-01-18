16 причин, по которым нужно немедленно запретить маникюр

Сейчас практически каждая девушка делает маникюр в салонах. Однако все чаще мы слышим ужасающие истории оттуда, говорит Healthy Way.
Вот несколько веских причин, по которым следует перестать делать маникюр в салонах, пишет Lifter.com.ua.
1. Всегда существует риск подхватить грибковую инфекцию.
Мы уверены в том, что маникюрши в вашем салоне - непревзойденные мастера. Они тщательно дезинфицируют инструменты между каждым сеансом. Однако грибок довольно цепкий.
Он может скрываться где угодно: на кисточках, на приборах и т.д.
Ортопед из Теннесси Роберт Спалдинг, который написал книгу под названием «Смерть из-за педикюра», сказал, что до 75 процентов салонов не соблюдают протоколы по дезинфекции.
Если это правда, то это уже весомая причина никогда не приходить в салон.
2. Инструменты могут навсегда повредить ногтевое ложе.
Худшая часть (в основном) расслабляющего маникюра - это когда обрезают ваши кутикулы без разрешения. Если инструмент заходит слишком далеко, он может повредить живую кожу. Этот процесс должен быть мягким и аккуратным.
В идеале, ваш мастер должен просто аккуратно продвинуть кутикулу специальной палочкой.
3. Гель-лак может повысить риск возникновения рака кожи и даже вызвать преждевременное старение.
Гель-лак на ногтях выглядит просто великолепно. Ногти становятся гораздо прочнее, не ломаются, а лак быстро высыхает под ультрафиолетовой лампой. Но, увы, такие УФ-лампы могут нанести вред коже на клеточном уровне.
Дерматолог Крис Эдиган сказал, что «доза УФ-лучей, которую вы получаете во время маникюра, мала, но интенсивна ... Со временем это воздействие может привести к повреждению кожи».
4. Декорирование - это искусство, но не каждый мастер его освоил.
Мастера маникюра учатся работать быстро. Но если они обращаются довольно груб с вашими ногтями, это может вызвать проблемы: трещины, шелушение кожи, ломкость ногтей.
Убедитесь, что ваш мастер подпиливает ногти хорошей пилочкой и в правильном направлении.
5. Регулярный маникюр может ослабить ногти.
Ультрафиолетовые лампы - это не единственный недостаток такого маникюра. Единственный способ снять слой гель-лака - это с помощью каустического ацетонового удаления.
Со временем это может ослабить ногти. Ацетон высушивает кератин , а сухой кератин шелушится, становится хрупким. В конечном итоге ноготь ломается.
6. Если мастер пропустит базовую основу маникюра, на ногтях могут появиться пятна.
Базовое покрытие делает гораздо больше, чем обычный цветной лак. Оно защищает ногти от более мощных красителей в лаке.
Если вы все-таки решите пойти в салон, попросите двойной слой базового лака. Если ваш мастер пропустит этот шаг - смените салон.
7. Средство для снятия лака может сделать ногти грубыми и шероховатыми.
Мы уже установили, что ацетон и кератин не ладят друг с другом. При многократном использовании средства для снятия лака может разрушаться верхний слой ваших ногтей.
В конечном итоге это приводит к тому, что поверхность ногтей становится грубой и шероховатой. Только спустя долгое время ногти вернутся в былое состояние.
Будьте осторожны в использовании ацетона.
8. Требуется много усилий для надлежащей дезинфекции инструментов.
Ваши мастера могут вытащить инструменты из фантастического прибора для дезинфекции, но этого мало для того, чтобы полностью убить микробы.
Терри Силаччи, мастер маникюра в Sephora рассказала о рисках: «Эти УФ-лучи эффективны [только] в сочетании с надлежащей очисткой от грязи и мусора, а также с дезинфицирующим средством».
9. У вас может появиться аллергия, которой вы никогда не знали.
Аллергия - это редкое явление, но вполне реальное. В конце концов, мастера маникюра используют множество средств с разным химическим составом.
Если у вас аллергия на какое-либо из средств (акрил, ацетон и прочее), вы наделаете себе проблем. Даже самый красивый маникюр этого не стоит.
10. Маникюр может стоить довольно дорого.
Все знают, что в разных салонах услуга будет стоить по-разному. Более того, если это стандартный маникюр, то он будет стоить гораздо дешевле. Но если вам нужно привести в порядок ногти к какому-то празднику, тогда готовьтесь к тому, что стоимость услуги будет немаленькой.
Совет: вы можете очень сэкономить, если научитесь делать маникюр самостоятельно.
11. Нельзя делать маникюр один за другим, нужно давать ногтям время на отдых.
Дерматолог Эдиган советует: «Я всегда говорю своим клиентам, чтобы они отдохнули с месяц. Этот перерыв позволит их ногтям восстановиться».
Необходимо тщательно планировать походы в салон. Если в следующем месяце вы планируете пойти на свадьбу к подруге, значит весь этот месяц позвольте вашим ногтям отдохнуть.
12. Некоторые лаки для ногтей содержат «токсичное трио» химических веществ.
Спросите у вашего мастера, есть ли в его средствах дибутилфталат, толуол или формальдегид. Или просто спросите о «токсичном трио». Этот термин существует некоторое время, и большинство профессионалов в области красоты будут знакомы с ним.
Все эти химические вещества могут вызывать астму, врожденные дефекты и даже рак, поэтому лучше не связываться с ними.
13. Упрощенный внешний вид возвращается в моду.
Последние несколько лет мастера разрабатывали идеи для маникюра. Однако в журнале Glamour был сказано, что "лучшие цвета красок для ногтей - монохроматические".
Это означает, что теперь не нужно выдумывать изощренные варианты маникюра. Привет, монохром и простота!
14. Здоровые ногти - новый французский маникюр.
Вы знаете, что выглядит красиво на ногтях? Ногти. В настоящее время многие женщины предпочитают естественный вид. Достаточно просто красиво подпилить ногти, и правильно ухаживать за ногтевой пластиной.
Вместо того чтобы направиться в маникюрный салон, почему бы не посмотреть питательное масло для кутикулы? Эти масла способны сохранить ваши ногти здоровыми, а также смягчить кутикулу.
15. Слишком яркий цвет лака на ногтях может скрывать инфекцию.
Проблема в том, что имея слишком яркий маникюр, вы не сможете вовремя заметить заражение инфекцией.
Обычно под ногтем начинается обесцвечивание. Но поскольку ваш ноготь покрыт ярким лаком, вы не заметите этого вовремя. А уже тогда придется срезать весь ноготь. грибковая инфекция может расти, поэтому чем раньше вы это заметите, тем проще излечить ноготь.
16. Гораздо интереснее сделать маникюр дома самостоятельно!
А еще лучше, попросите подругу сделать это.
Если вы беспокоитесь о том, что лаком разрисуете не только ногтевую пластину, но и кожу вокруг, то просто смажьте кожу маслом. Лак прилипнет к маслу, а после того, как ноготь высохнет, тканью можете стереть лишние мазки на коже.