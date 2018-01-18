Рецепт: торт со сливками, который даже выпекать не надо

Иногда заморачиваться с приготовлением сложных тортов совсем нет времени и желания. Но душа все равно просит чего-нибудь сладкого. Тогда на помощь приходят простые и вкусные рецепты тортов, которые не требуют даже выпечки!
Один из них прямо перед вами! Вот что вам понадобится:
упаковка печенья савоярди ("Дамские пальчики");
фрукты: киви, ананасы, апельсины, бананы;
цедра апельсина;
500 мл сливок;
2 желтка;
6 ст. л. сахара;
4 ст. л. крахмала;
500 мл молока.
Вот как приготовить:
1) Для приготовления крема яйца разотрите с сахаром, пока масса не посветлеет; 250 мл молока смешайте с 250 мл сливок, добавьте к ним крахмал, сахар, ванилин, яичную смесь, передает Lifter.com.ua.
2) Оставшееся молоко и сливки доведите до кипения, горячую смесь влейте в холодную тонкой струйкой, быстро размешивая.
3) Поставьте смесь на огонь, доведите ее до кипения, непрерывно помешивая.
4) Когда крем загустеет, снимите его с огня. Дайте ему остыть.
5) Фрукты освободите от кожуры и лишних пленок, порежьте их кружочками.
6) Чтобы приготовить сироп для пропитки печенья, соедините в кастрюльке 4 ст. л. сахара и 6 ст. л. воды. Доведите смесь до кипения, снимите с нее пену. Охладите сироп, добавьте в него ваниль или цедру апельсина, все хорошо перемешайте.
7) Торт собирайте так: застелите форму пищевой пленкой, выложите ее дно и бока "пальчиками".
8) Поверх печенья выложите сначала фрукты, потом - крем. Продолжайте чередовать слои.
9) Верх торта украсьте оставшимися фруктами.
10) Поставьте торт в холодильник не менее чем на четыре часа.
Приятного аппетита!