«В детстве я не умела улыбаться»: как Наталья Водянова из угрюмой торговки фруктами превратилась в супермодель

Ее детство было непростым. Отец ушел из семьи, когда Наташе было всего два года. Жили скромно. Мать еще несколько раз выходила замуж, но оба раза выбирала «не тех» мужчин. Настоящий кошмар начался, когда у Наташи появилась сестренка Оксана, которой диагностировали церебральный паралич. Отец ребенка поставил матери условие: «Если ты возьмешь ее домой, я ухожу». И он выполнил ультиматум.

С тех пор семье пришлось отказаться от привычного уклада жизни. Наташа стала единственной помощницей для матери, пишет Fabiosa.com/ru.

«Научилась готовить, стирать, убирать в квартире, кормить сестру, мыть ее… Как только возвращалась из школы — заступала на вахту, а маму отпускала на работу»,— рассказывала модель в одном из интервью.

Денег никогда не хватало, и мать Натальи решила заняться уличной торговлей. Девочке тогда было всего 11 лет, но она стояла на улице и в жару, и в мороз, торгуя фруктами, привезенными с оптового рынка. Одноклассники насмехались над ее работой, над сестрой-инвалидом, над школьной неуспеваемостью и над излишней худобой. Про свои юные годы Наталья рассказывает так:

«В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было. И я действительно никому не доверяла. Все воспринимала в негативном свете, была крайне раздражительной, заводилась с полуоборота, быстро становилась агрессивной. Если что, запросто могла и ударить. Мне вечно приходилось бежать, чтобы выжить».

В 17 лет у девушки появился бойфренд, который посещал модельную школу. Он не только пригласил Наташу на занятия, но и взялся оплачивать ее обучение. Через три месяца она получила диплом, а еще через некоторое время была приглашена пройти отбор для работы в модельных агентствах Европы. Но на кастинг нужно было непременно прийти на каблуках и в мини, которой у девушки попросту не было. Тогда Наташа перешила мамину трикотажную юбку и получила свой «счастливый билет» — приглашение в парижское модельное агентство.

«Я не думала, что добьюсь успеха. Все, чего я хотела, — зарабатывать столько, чтобы обеспечить безопасность моей маме и сестре», — рассказывала позже Наталья.

Сказочная красота девушки покорила самых именитых дизайнеров, предложения о работе лились рекой. Она стала лицом известных брендов, и о прекрасной россиянке заговорил весь мир.

В 19 лет модель вышла замуж за английского аристократа Джастина Портмана и вскоре родила сына. Но это не только не испортило карьеру девушки, но и вывело ее на новый уровень.

«Заводить детей тогда было настоящим безумием. Но я была влюблена, и это казалось важнее всего другого на свете. Если бы я узнала, что моя дочь забеременела в 18 лет, я бы ее точно убила»,— шутила Водянова.

Сейчас Наталье 35, она замужем во второй раз, у нее пятеро детей. Онаа по-прежнему прекрасна и обворожительна, но не так часто выходит на подиум, стараясь больше времени уделять семье и благотворительности. В 2004 она основала собственный фонд «Обнаженные сердца», который занимается строительством детских площадок и помощью детям с особенностями развития.