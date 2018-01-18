Синди Кроуфорд поделилась в видео упражнениями, которые помогают ей оставаться в прекрасной форме

Супермоделью может стать только по-настоящему роскошная женщина. У каждого из нас индивидуальное понятие о красоте, идеальной фигуре и гармонии с собой, и это правильно: чтобы жить полноценно, нужно принимать свое тело таким, каким оно есть. Однако есть особая категория знаменитостей, которая собственным примером показывает, что возраст – не помеха цветущему внешнему виду. Конечно, сохранение молодости и хорошей формы требует определенных усилий, но все мы знаем, что нет ничего невозможного, если поставленная цель – достойна.
Синди Кроуфорд – она из самых популярных женщин в мире, обладающая великолепными внешними данными. Глядя на нее, сложно поверить в то, что она уже перешагнула порог 50-летия и воспитала двоих взрослых детей, которые также подают огромные надежды в модельном бизнесе, пишет Fabiosa.com/ru.
Спорт всегда был неотъемлемой частью жизни супермодели. Вот уже на протяжении 30 лет она регулярно тренируется и считает, что оптимальной именно для нее является комбинация кардионагрузки и силовых упражнений.
Конечно, занятия спортом гораздо более эффективны, если их разрабатывает опытный специалист. В последние годы Кроуфорд, несмотря на насыщенный рабочий график, заботу о семье и общественную деятельность, раз в неделю находит время для полноценной тренировки под присмотром известного инструктора Сары Хэгемен.
Несколько дней назад на странице Синди в Instagram появилось видео, которое может взять на вооружение каждая современная женщина. По мнению супермодели, этот комплекс упражнений способствует разработке всех основных групп мышц и позволяет эффективно и правильно прокачать ноги, пресс, ягодицы и бицепсы, а все, что необходимо для его выполнения, – это обычный мяч, который с большой вероятностью найдется практически в каждом доме. Суть занятия состоит в том, чтобы комбинировать прыжки, приседания и силовые броски. В действительности все намного проще, чем может показаться, и это стоит увидеть.
Внешние параметры зависят от многих факторов, основными среди которых принято считать генетику, привычки в питании и образ жизни. Однако хорошей физической формы можно добиться только благодаря постоянной работе над собой, этот подход полностью оправдывает себя. Согласитесь, выглядеть в 51 год, как Синди Кроуфорд, потрясающе не только для здоровья, но и для самооценки.