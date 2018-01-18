Синди Кроуфорд поделилась в видео упражнениями, которые помогают ей оставаться в прекрасной форме

Синди Кроуфорд – она из самых популярных женщин в мире, обладающая великолепными внешними данными. Глядя на нее, сложно поверить в то, что она уже перешагнула порог 50-летия и воспитала двоих взрослых детей, которые также подают огромные надежды в модельном бизнесе, пишет Fabiosa.com/ru.

Спорт всегда был неотъемлемой частью жизни супермодели. Вот уже на протяжении 30 лет она регулярно тренируется и считает, что оптимальной именно для нее является комбинация кардионагрузки и силовых упражнений.

Конечно, занятия спортом гораздо более эффективны, если их разрабатывает опытный специалист. В последние годы Кроуфорд, несмотря на насыщенный рабочий график, заботу о семье и общественную деятельность, раз в неделю находит время для полноценной тренировки под присмотром известного инструктора Сары Хэгемен.

Несколько дней назад на странице Синди в Instagram появилось видео, которое может взять на вооружение каждая современная женщина. По мнению супермодели, этот комплекс упражнений способствует разработке всех основных групп мышц и позволяет эффективно и правильно прокачать ноги, пресс, ягодицы и бицепсы, а все, что необходимо для его выполнения, – это обычный мяч, который с большой вероятностью найдется практически в каждом доме. Суть занятия состоит в том, чтобы комбинировать прыжки, приседания и силовые броски. В действительности все намного проще, чем может показаться, и это стоит увидеть.