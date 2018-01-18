Легкие роды: десять главных правил

Конечно, предсказать ход родов невозможно, но от поведения и настроя женщины зависит многое. Поэтому в наших силах подготовиться к ним так, чтобы все прошло как можно лучше. Об основных секретах рассказывает педиатр и эксперт по роддомам Татьяна Буцкая.
1. Никаких планов
Сегодня, в ХXI веке, мы знаем, как отправить видеосообщение человеку на другой конец земли, но мы не понимаем до конца, в какой момент начинаются роды, как они пройдут и как закончатся. Поэтому не стоит до родов принимать решения типа: «Я отказываюсь от анестезии», «Я отказываюсь от окситоцина», «Только естественные роды, никакого кесарева!» Никто не может предсказать, как все пойдет, пишет Deti.mail.ru.
Есть замечательная формула родов: 30-30-40. Что значат эти цифры? 30% успеха в родах зависят от женщины, 30% – от врача, и 40% – от Бога / природы / случая. Об этом всегда нужно помнить.
2. Рожайте там, где вам комфортно
Но это обязательно должно быть медицинское учреждение! Сейчас женщина вправе выбрать роддом, а не рожать исключительно в том роддоме, к которому прикреплена.
Если вам некомфортно рожать в стандартном родблоке, напоминающем больницу, можно выбрать роды по контракту – и тогда у вас будет палата домашних родов. Либо можно поставить свечи по договоренности с врачами (но только с лампочками – настоящие нельзя по правилам пожарной безопасности), включить музыку, взять на роды мужа или другого близкого человека. Все это даст совсем другое ощущение от пребывания в роддоме.
3. Не идите на роды в одиночку
Сегодня не надо платить за партнерские роды. Можно взять с собой мужа, акушерку, доулу, психолога, мать. Сейчас роддома абсолютно нормально воспринимают желание женщины рожать с кем-то.
Партнеру достаточно сдать несколько анализов – и он будет допущен к родам. Но этот человек должен быть подготовлен к тому, что будет происходить. Он должен понимать, зачем идет на роды. Например, явно не стоит брать мужа только для того, чтобы потом сфотографироваться. Роды – это серьезная работа для всех участников процесса.
4. Вы — хозяйка своего слова
Мало кто знает о том, что даже подписав отказ от какой-то манипуляции или процедуры (эпидуральная анестезия, прокол пузыря и т.д.), женщина может в любой момент опровергнуть отказ и написать согласие, если понимает, что ей нужна, например, анестезия. Точно так же: если врач говорит, что необходимо ввести окситоцин, а у женщины подписан отказ, то лучше с врачом согласиться.
5. Готовьтесь к родам
Конечно, рожать больно. Есть совсем небольшой процент счастливиц, для которых процесс родов безболезнен или даже приятен. Когда у неподготовленной женщины начинается безумная боль, она не понимает, что с ней происходит, и начинает паниковать. Паника только усиливает боль – замкнутый круг.
Сегодня есть все возможности как следует подготовиться к родам. Не хотите идти на курсы – гуглите техники дыхания и проживания боли. Если вы будете знать, что вас ожидает, то вам не будет страшно.
6. Постарайтесь не кричать
Это одно из основных правил в родах, потому что крик – это страх, паника. Лучше узнать, какие есть методы проживания схваток, и понять, что крик – это враг женщины в родах.
7. Научитесь дышать
Конечно, в процессе родов многое забудется. Но когда рядом окажется акушерка, которая скажет «сейчас вдохнула, сейчас выдохнула», все вспомнится. По крайней мере, это не станет совершенно новой информацией для вас.
8. Кесарево сечение — это тоже роды
Если так сложилось, что врач принял решение о проведении кесарева сечения, значит, это лучший способ рождения этого конкретного ребенка. Ни в коем случае не стоит корить и ругать себя, лежа на операционном столе, за то, что что-то пошло не так.
Женщина имеет право попросить приложить ребенка к груди после кесарева, если состояние ребенка позволяет сделать это. Также надо отдавать себе отчет в том, что в операционной главный – врач, а операция – это спасение женщины, ребенка или же – обоих. Можно озвучить врачу свои пожелания, но не стоит настаивать на них.
9. Отключите голову
На самом деле современной женщине, привыкшей жить в рабочем ритме мегаполиса, это довольно сложно. Голова у нас включена постоянно, так как мы привыкли все контролировать. Но роды – это настолько телесный процесс, что нужно научиться слушать и слышать свое тело, идти за ним, доверять ему. Роды – это своеобразный транс, погрузившись в который, можно получить невероятный опыт.
10. Будьте благодарны
Надо быть благодарной акушерам, анестезиологам, всем тем, кто окружал вас во время родов, потому что, поверьте, они страдают вместе с вами, молятся вместе с вами, радуются вместе с вами. Каждый рожденный ребенок для них – это такое же счастье.