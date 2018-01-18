Легкие роды: десять главных правил

1. Никаких планов

Сегодня, в ХXI веке, мы знаем, как отправить видеосообщение человеку на другой конец земли, но мы не понимаем до конца, в какой момент начинаются роды, как они пройдут и как закончатся. Поэтому не стоит до родов принимать решения типа: «Я отказываюсь от анестезии», «Я отказываюсь от окситоцина», «Только естественные роды, никакого кесарева!» Никто не может предсказать, как все пойдет, пишет Deti.mail.ru.

Есть замечательная формула родов: 30-30-40. Что значат эти цифры? 30% успеха в родах зависят от женщины, 30% – от врача, и 40% – от Бога / природы / случая. Об этом всегда нужно помнить.

2. Рожайте там, где вам комфортно

Но это обязательно должно быть медицинское учреждение! Сейчас женщина вправе выбрать роддом, а не рожать исключительно в том роддоме, к которому прикреплена.

Если вам некомфортно рожать в стандартном родблоке, напоминающем больницу, можно выбрать роды по контракту – и тогда у вас будет палата домашних родов. Либо можно поставить свечи по договоренности с врачами (но только с лампочками – настоящие нельзя по правилам пожарной безопасности), включить музыку, взять на роды мужа или другого близкого человека. Все это даст совсем другое ощущение от пребывания в роддоме.

3. Не идите на роды в одиночку

Сегодня не надо платить за партнерские роды. Можно взять с собой мужа, акушерку, доулу, психолога, мать. Сейчас роддома абсолютно нормально воспринимают желание женщины рожать с кем-то.

Партнеру достаточно сдать несколько анализов – и он будет допущен к родам. Но этот человек должен быть подготовлен к тому, что будет происходить. Он должен понимать, зачем идет на роды. Например, явно не стоит брать мужа только для того, чтобы потом сфотографироваться. Роды – это серьезная работа для всех участников процесса.

4. Вы — хозяйка своего слова

Мало кто знает о том, что даже подписав отказ от какой-то манипуляции или процедуры (эпидуральная анестезия, прокол пузыря и т.д.), женщина может в любой момент опровергнуть отказ и написать согласие, если понимает, что ей нужна, например, анестезия. Точно так же: если врач говорит, что необходимо ввести окситоцин, а у женщины подписан отказ, то лучше с врачом согласиться.

5. Готовьтесь к родам

Конечно, рожать больно. Есть совсем небольшой процент счастливиц, для которых процесс родов безболезнен или даже приятен. Когда у неподготовленной женщины начинается безумная боль, она не понимает, что с ней происходит, и начинает паниковать. Паника только усиливает боль – замкнутый круг.

Сегодня есть все возможности как следует подготовиться к родам. Не хотите идти на курсы – гуглите техники дыхания и проживания боли. Если вы будете знать, что вас ожидает, то вам не будет страшно.

6. Постарайтесь не кричать