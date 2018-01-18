Найдено спасение от измен

Исследователи из Университета Хоккайдо (Япония), статья которых опубликована в журнале Evolutionary Psychology, решили сравнить, как социальные и культурные нормы, принятые в США и Японии, влияют на проявления чувств в романтических отношениях, передает Health.mail.ru.

Ученые исходили из гипотезы, что американцы живут в обществе с высокой мобильностью в отношениях, то есть люди обладают полной свободой в выборе и смене партнера, поэтому постоянно испытывают тревогу из-за высокого риска измены или ухода партнера к сопернику. В японском обществе иная ситуация: мобильность в отношениях более низкая, романтические связи более стабильны, люди меньше тревожатся о том, что партнер им изменит или бросит их.

Исследователи также предположили, что яркое проявление чувств является выработанным в процессе эволюции адаптивным поведением: выражение внимания и заботы помогают удерживать партнера, он добровольно остается в отношениях, и риск измены и расставания снижается, — поэтому страстная любовь должна встречаться чаще среди американцев, чем среди японцев.

Чтобы проверить эту гипотезу, авторы исследования опросили 154 американцев (78 мужчин и 76 женщин) и 103 японцев (65 мужчин и 38 женщин). Все участники состояли в гетеросексуальных романтических отношениях. Людей спрашивали, как часто случаются измены и разрывы в их окружении. Кроме того, участники должны были оценить, насколько страстны их текущие отношения, готовы ли они на измену или расставание.