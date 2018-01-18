Десять побочных эффектов противозачаточных таблеток, о которых надо знать

Если принимать противозачаточные таблетки регулярно и правильно, они очень эффективны. Однако они могут вызывать и побочные эффекты. Вот десять самых частых:

1. Кровянистые выделения.

С межменструальными вагинальными кровотечениями сталкиваются примерно 50% женщин, которые принимают противозачаточные таблетки. Эта проблема возникает зачастую на протяжении первых 3 месяцев приема, пишет Lifter.com.ua.

В период кровотечения препараты все равно остаются эффективны, но только если они принимаются правильно и своевременно. Если в течении 5 дней кровотечение не прекратилось, рекомендуется обратиться к гинекологу.

2. Тошнота.

В течение первого месяца приема противозачаточных таблеток может возникать незначительная тошнота. Эти симптомы обычно перестают беспокоить после одной-двух недель.

Для решения этой проблемы можно попробовать принимать таблетку во время еды или же непосредственно перед сном. Обращаться к доктору следует в случае сильной, длительно непрекращающейся тошноты.

3. Повышенная чувствительность груди.

Прием противозачаточных таблеток может спровоцировать повышение чувствительности груди, вплоть до появления неприятных и даже болезненных ощущений. В большинстве случаев неприятные ощущения уменьшаются после месяца приема контрацептивов.

Если же боль продолжает беспокоить более длительный период времени, а также увеличивается ее интенсивность, следует обратиться за медицинской консультацией. Снизить чувствительности груди поможет уменьшение потребления кофеина и соли. Кроме того, рекомендуется носить удобное, не сдавливающее грудь белье.

4. Увеличение веса.

Современные оральные контрацептивы при условии грамотного подбора не вызывают увеличения веса. Однако последние исследования показывают, что у небольшого процента женщин имеет место такое явление, как задержка выведения жидкостей из тканей.

В случае возникновения такого побочного эффекта рекомендуется замена одного орального контрацептива на другой.

5. Грибковые инфекции.

Этот побочный эффект вызван изменениями гормонального баланса в организме.

Риск грибковых инфекций возрастает вдвое при использовании пероральных контрацептивов и втрое — при использовании спермицидов. Особенно высок он при диабете.

6. Снижение либидо.

Противозачаточные таблетки действительно могут негативно повлиять на сексуальное желание женщины из-за своего гормонального состава. Однако следует учитывать тот факт, что и многие другие факторы могут поспособствовать снижению либидо.

Если этот побочный эффект сохраняется длительное время и негативно влияет на качество жизни, следует сообщить о нем врачу.

7. Выделения из влагалища.

Некоторых женщин может беспокоить такой побочный эффект, как изменение выделений. Это может быть как увеличение общего их количества и изменение цвета, запаха и друг свойств, так и снижение выделения влагалищной смазки во время полового акта.

В этом случае обращаться к врачу следует тогда, когда появляются другие симптомы, такие как зуд, покраснение наружных половых органов, высыпания и т. п., что может свидетельствовать о наличии урогенитальной инфекции.

8. Головные боли.

Это довольно редкий побочный эффект. Головная боль — частый симптом огромного количества заболеваний.

Если боль интенсивная и носит постоянный, ноющий характер, пациентка обязательно должна обратиться к гинекологу, назначившему ей оральный контрацептив.

9. Ухудшение зрения.

Это крайне редкий побочный эффект, требующий обязательного обращения к врачу-офтальмологу. Чаще всего он проявляется при ношении контактных линз.

10. Боль при сексе.

Прием контрацептивов может вызвать хронические боли в тазу и боли при сексе. Это результат действия эстрогена, который приводит к снижению либидо, сухости влагалища и неприятным ощущениям при половом контакте.