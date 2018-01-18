Приложения для определения фертильности Natural Cycles дало осечку

Согласно отчету клиники, из 668 женщин, сделавших аборт в период с сентября до декабря 2017 года, как минимум 37 использовали приложение для контрацепции Natural Cycles, сертифицированное в Швеции. «Мы обязаны сообщать обо всех побочных эффектах, таких как беременность, в Агентство медицинских продуктов», — сказала акушерка Кирина Монтин. Как пишет Engadget, эта новость может нанести серьезный удар по репутации компании Natural Cycles и разрушить ее надежды на получение лицензии в США, пишет Apparat.cc.

В своем заявлении пресс-служба Natural Cycles заявила, что ситуация, описанная в отчете, абсолютно нормальна, так как никакой метод контрацепции не является надежным на 100%. Она также добавила, что женщинам моложе 18 лет стоит использовать другие средства предохранения.

Приложение Natural Cycles определяет наступление овуляции с помощью ежедневного мониторинга температуры тела. «Безопасные» дни менструального цикла приложение отмечает зеленым цветом, «опасные» — красным.