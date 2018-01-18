Приложения для определения фертильности Natural Cycles дало осечку

Из-за некорректной работы приложения для определения фертильности Natural Cycles несколько десятков женщин в Стокгольме не запланированно забеременели и были вынуждены сделать аборт. Об этом сообщила администрация Стокгольмского Южного госпиталя в своем заявлении шведскому регулятору медицинских продуктов, пишет Engadget со ссылкой на шведские СМИ.
Согласно отчету клиники, из 668 женщин, сделавших аборт в период с сентября до декабря 2017 года, как минимум 37 использовали приложение для контрацепции Natural Cycles, сертифицированное в Швеции. «Мы обязаны сообщать обо всех побочных эффектах, таких как беременность, в Агентство медицинских продуктов», — сказала акушерка Кирина Монтин. Как пишет Engadget, эта новость может нанести серьезный удар по репутации компании Natural Cycles и разрушить ее надежды на получение лицензии в США, пишет Apparat.cc.
В своем заявлении пресс-служба Natural Cycles заявила, что ситуация, описанная в отчете, абсолютно нормальна, так как никакой метод контрацепции не является надежным на 100%. Она также добавила, что женщинам моложе 18 лет стоит использовать другие средства предохранения.
Приложение Natural Cycles определяет наступление овуляции с помощью ежедневного мониторинга температуры тела. «Безопасные» дни менструального цикла приложение отмечает зеленым цветом, «опасные» — красным.
Со ссылкой на собственное исследование, в котором участвовали более 22 тыс. женщин, компания уверяет, что данный метод контрацепции надежен на 93%. Для сравнения, средняя эффективность оральной контрацепции составляет 91%. На данный момент приложение Natural Cycles используют более 500 тыс. женщин в мире.