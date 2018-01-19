Пять причесок, которые отталкивают мужчин

Стрижка под мальчика. Да, возможно такая стрижка на некоторых женщинах выглядит очень красиво. Но большинство мужчины утверждают, что женщины, которые сбривают свои локоны, выглядят отталкивающее. Мужчины предпочитают видеть возле себя женщину с сексуальными и красивыми локонами, пишет Ivona.bigmir.net.

Выбритый висок или затылок. Мужчины, когда видят такую стрижку, задумываются, для чего же женщины выбривают себе половину волос на голове. Такую стрижку противоположный пол считает неуместной и отталкивающей.

Наращенные волосы. Не все женщины могут похвастаться длинной и густой шевелюрой. Поэтому многие прибегают к накладным волосам. Но как утверждают мужчины, нет ничего хуже, чем ощутить под рукой, прикасаясь к волосам любимой, какие-то "узелки" или "провода", а еще хуже - выдернуть из прически в порыве страсти несколько накладных прядей.

Укладка с начесом. Возможно, раньше такая укладка пользовалась успехом, но на сегодняшний день такую прическу лучше и вовсе не делать. Мужчины, глядя на такую прическу, думают, что вы, скорее, похожа на его школьную учительницу, которая такие же "вавилоны" возводила на голове.

Дреды и афрокосички. Мужчинам такая прическа кажется чересчур диковатой и неуместной для европейских женщин. Такая прическа ассоциируется с антисанитарией и дикарством.