пятница, 19 января 2018 г.
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  • Просто смешайте все в одной миске и поставьте в духовку. Этот торт станет вашим любимым!

Просто смешайте все в одной миске и поставьте в духовку. Этот торт станет вашим любимым!

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Представляем вашему вниманию нежный творожный десерт. Воздушность и легкость - главные достоинства этого пирога, пишет Sanatate in Bucate. От него сложно оторваться. Его можно приготовить, если гости к вам нагрянули совершенно внезапно.

Времени на него у вас уйдет от силы 30 минут. Так что обязательно возьмите его на заметку!

Вот что вам понадобится:

    2 стакана муки;

    1,5 стакана сахара;

    4 ст. л. сметаны;

    4 яйца;

    400 гр. творога;

    100 гр. сливочного масла;

    1 ч. л. соды;

    щепотка соли;

    по желанию: орехи, изюм, цукаты и т.д.

А вот как готовить наш десерт:

Яйца взбейте с сахаром. Масса должна посветлеть, а сахар полностью раствориться.

Добавьте к яйцам сметану, творог и растопленное сливочное масло, соду, соль.

Все хорошо перемешайте, а затем взбейте массу погружным блендером до однородности, передает Lifter.com.ua.

Добавьте просеянную муку и опять все хорошо перемешайте.

Вылейте тесто в форму, застеленную пергаментом, отправьте в разогретую до 180 градусов духовку, выпекайте около 30 минут.

После выпекания дайте пирогу остыть сначала в форме, затем - на полотенце. Перед подачей присыпьте пирог сахарной пудрой.

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