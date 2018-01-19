Просто смешайте все в одной миске и поставьте в духовку. Этот торт станет вашим любимым!

Представляем вашему вниманию нежный творожный десерт. Воздушность и легкость - главные достоинства этого пирога, пишет Sanatate in Bucate. От него сложно оторваться. Его можно приготовить, если гости к вам нагрянули совершенно внезапно.
Времени на него у вас уйдет от силы 30 минут. Так что обязательно возьмите его на заметку!
Вот что вам понадобится:
2 стакана муки;
1,5 стакана сахара;
4 ст. л. сметаны;
4 яйца;
400 гр. творога;
100 гр. сливочного масла;
1 ч. л. соды;
щепотка соли;
по желанию: орехи, изюм, цукаты и т.д.
А вот как готовить наш десерт:
Яйца взбейте с сахаром. Масса должна посветлеть, а сахар полностью раствориться.
Добавьте к яйцам сметану, творог и растопленное сливочное масло, соду, соль.
Все хорошо перемешайте, а затем взбейте массу погружным блендером до однородности, передает Lifter.com.ua.
Добавьте просеянную муку и опять все хорошо перемешайте.
Вылейте тесто в форму, застеленную пергаментом, отправьте в разогретую до 180 градусов духовку, выпекайте около 30 минут.
После выпекания дайте пирогу остыть сначала в форме, затем - на полотенце. Перед подачей присыпьте пирог сахарной пудрой.