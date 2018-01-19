Просто смешайте все в одной миске и поставьте в духовку. Этот торт станет вашим любимым!

Времени на него у вас уйдет от силы 30 минут. Так что обязательно возьмите его на заметку!

Вот что вам понадобится:

2 стакана муки;

1,5 стакана сахара;

4 ст. л. сметаны;

4 яйца;

400 гр. творога;

100 гр. сливочного масла;

1 ч. л. соды;

щепотка соли;

по желанию: орехи, изюм, цукаты и т.д.

А вот как готовить наш десерт:

Яйца взбейте с сахаром. Масса должна посветлеть, а сахар полностью раствориться.

Добавьте к яйцам сметану, творог и растопленное сливочное масло, соду, соль.

Все хорошо перемешайте, а затем взбейте массу погружным блендером до однородности, передает Lifter.com.ua.

Добавьте просеянную муку и опять все хорошо перемешайте.

Вылейте тесто в форму, застеленную пергаментом, отправьте в разогретую до 180 градусов духовку, выпекайте около 30 минут.