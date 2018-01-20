суббота, 20 января 2018 г.
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Пять главных ошибок в уходе за волосами зимой

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Волосы. Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Мороз и влага на улице и пересушенный отоплением воздух в помещениях влияют на состояние волос не лучшим образом. Поэтому бьюти-специалисты напоминают: зимой волосы особенно сильно подвержены повреждению и требуют ухода.

Эксперты назвали пять самых распространенных ошибок, допускаемых в уходе за волосами зимой. Одна из них – не досушивать после мытья волосы до конца перед выходом на улицу, пишет Rus.tvnet.lv.

Даже если волосы при этом только немного влажные, нахождение на морозе их может сильно испортить. Замерзание влаги в волосяном стержне при минусовой температуре приводит к тому, что волосы начинают сечься и ломаться.

Пренебрежение головным убором зимой также опасно для волос.

Выход из теплого помещения на холод без шапки провоцирует резкое сужение кровеносных сосудов, питающих волосяные луковицы. В результате может начаться выпадение волос.

Моете голову горячей водой? Это тоже ошибка. По словам экспертов, горячая вода разрушительно действует на структуру волос, вызывая гиперсекрецию сальных желез. Волосы быстрее становятся жирными у корней, теряют здоровый вид и объем.

Другие ошибки – не пользоваться кондиционером для волос и сушить феном мокрые пряди. Начинать сушить волосы нужно не ранее чем через 10-15 минут после мытья, используя при это щадящий теплый, а не горячий воздух фена. В идеале лучше обходиться естественным высушиванием.

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