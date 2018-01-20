Пять главных ошибок в уходе за волосами зимой

Эксперты назвали пять самых распространенных ошибок, допускаемых в уходе за волосами зимой. Одна из них – не досушивать после мытья волосы до конца перед выходом на улицу, пишет Rus.tvnet.lv.

Даже если волосы при этом только немного влажные, нахождение на морозе их может сильно испортить. Замерзание влаги в волосяном стержне при минусовой температуре приводит к тому, что волосы начинают сечься и ломаться.

Пренебрежение головным убором зимой также опасно для волос.

Выход из теплого помещения на холод без шапки провоцирует резкое сужение кровеносных сосудов, питающих волосяные луковицы. В результате может начаться выпадение волос.

Моете голову горячей водой? Это тоже ошибка. По словам экспертов, горячая вода разрушительно действует на структуру волос, вызывая гиперсекрецию сальных желез. Волосы быстрее становятся жирными у корней, теряют здоровый вид и объем.