Микроволновки признали угрозой для жизни на Земле

Кроме этого, исследователи определили количество выбросов диоксида углерода во время производства СВЧ-печи, ее эксплуатации и утилизации. Специалисты пришли к выводу, что 19 микроволновок за год производят столько же углекислого газа, как и один автомобиль, сообщает The Guardian.

При этом объем автомобильных выбросов в одной только Великобритании в 10 раз превышают количество углекислого газа, выбрасываемого при использовании всех СВЧ-печей в европейских странах, пишет Дни.ру.

Одной из главных проблем является утилизация бытовых приборов. По оценке ученых, только в 2005 г. в ЕС было выброшено микроволновок общей массой 184 тысяч тонн, а к 2025 году эта цифра достигнет 195 тысяч тонн. Одним из основных средств борьбы с проблемой может стать продление срока службы. За последние десятилетия срок эксплуатации бытовых приборов упал в разы – для СВЧ-печей он составлял 10-15 лет в 1990-е годы и 6-8 лет сегодня.