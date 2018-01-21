Диетолог рассказала, почему не получается худеть

По словам диетолога, самым важным фактором того, как быстро человек полнеет и худеет, является индивидуальная скорость обмена веществ. Она указала на то, что обмен веществ у женщин и мужчин принципиально отличается. «Если мужской организм «направлен» на сжигание калорий, то женский - на их запасание, данный процесс контролируются женскими половыми гормонами», - отметила врач, сообщает Medikforum.ru.

По этой причине женщины худеют хуже мужчин, менее успешно. У женщин ниже скорость обмена веществ, меньше объем мышечной массы и больше жира, так что они быстрее набирают вес, добавила диетолог.

Еще один фактор - эмоциональная привязанность к пище, сформированная еще в детстве. Кэйт Сэйв пояснила, что у женщин психологическая привязанность к еде развита сильнее, чем у мужчин. Слабый пол чаще прибегает к вкусным угощениям, чтобы успокоиться.

Другая важная проблема, затрудняющая похудение, связана с поведением жировой ткани в организме, сообщила эксперт.