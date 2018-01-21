Семь продуктов для малыша, которые сделают его умным

Питание для ребенка

1. Цельнозерновые злаки. Цельнозерновые злаки и особенно овес являются отличным источником сложных углеводов и волокон. В организме ребенка они медленно перевариваются, обеспечивая стабильный источник энергии. Витамин В полезен для нервной системы и стабилизации уровня сахара. Отличный продукт для того, чтобы отнять ребенка от груди и приучить к твердой пище, пишет Medikforum.ru.

2. Яйца. Богатый источник белка, причем высококачественного, яйца также содержит витамины A, D, E и B12. Еще желток представляет собой концентрированное сочетание холина, способствующее развитию мозга и укрепляющее память. В желтке содержится железо, важное для развития мозга.

3. Орехи. Грецкие орехи, миндаль и арахис насыщены витамином Е - антиоксидантом, защищающим нервные мембраны. Грецкие орехи являются самыми важными орехами для здоровья мозга, в них отмечается наивысшая концентрация DHA - разновидности жирных кислот омега-3. DHA защищает здоровье мозга новорожденных.

4. Темные овощи. Все овощи темных цветов вроде помидоров, батата, тыквы, а также моркови являются великолепным источником антиоксидантов для сохранения здоровья клеток мозга.

5. Жирная рыба. Отличное питание для развития мозга ребенка. В форели, сардинах и макрели множество жирных кислот Омега-3, необходимых для роста мозга, нормальной работы сердца и сосудов. Жирная рыба является также хорошим источником витамина D, необходимого для здоровья костей и нервной системы.

6. Йогурт. Молочные продукты считаются отличным источником витамина D, который необходим для роста тканей мозга, нейротрансмиттеров и энзимов. Великолепный источник белка и углеводов. Йогурт также можно давать на стадии отлучения ребенка от грудного молока. Он содержит множество «хороших» бактерий, укрепляющих иммунную систему малыша и способствующих нормальному пищеварению.