Четыре хитрости, которые заставят его думать о вас днями напролет

Заинтересуйте его

Конечно, вы не сможете заинтересовать всех мужчин, но есть способ улучшить навыки общения с тем, кто вас интересует, передает Soulpost.ru.

Секрет хорошего собеседника заключается в том, что он, прежде всего, активный слушатель.

Итак, если хотите увлечь его и постоянно быть в его голове, вначале вам нужно научиться его слушать. Задавайте вопросы о его интересах, чувствах и желаниях. Добудьте как можно больше информации о том, что его стимулирует, как физически, так и интеллектуально. С учетом полученных данных вы сможете развивать беседу о том, что ему нравится, что позволит ему наслаждаться вашей компанией.

Это не значит, что вам нужно жертвовать своими интересами. В идеале вы должны найти темы, которые интересуют вас обоих.

Зацепите его на крючок

Вы привлекли его интерес. Он внимательно слушает вас, охотно отвечает на вопросы и легко делится личными сведениями о себе. Он доверяет вам и чувствует себя комфортно. Замечательно! Теперь переходите к следующему шагу.

Привлечь его легко, если вы уже завоевали его внимание. Вам просто нужно немного подтолкнуть его флиртом.

Парень — существо с множеством фантазий и эротических мыслей. Позвольте его фантазии разыграться. Отправьте ему сообщение с эротическим подтекстом или интересное селфи.

Всегда помните о том, кто вы, и будьте собой.

Если вы не собираетесь возбуждать его сексуальное желание — откажитесь от пикантных намеков. Если же вы более агрессивны по натуре, вам не составит труда говорить прямо, чего вы хотите.

Следуйте его примеру

Как только вы начали откровенный разговор, следуйте за тем, куда ведут его мысли. Он просит больше деталей? Мужчины обычно визуалы, поэтому добавьте в разговор больше описательных слов. Краснеет ли ваша кожа от желания? Какого цвета ваши трусики? В какой позе вы лежите, пока ждете его в кровати?

Некоторым мужчинам нравится просто разговаривать, но многие обожают принимать активное участие. Для каждого действия, которое он описывает, ответьте тем, что бросит его в жар. Поговорите о том, насколько вы увлажнены. Расскажите ему, как вы начинаете с едва слышных стонов, которые переходят в несдержанные крики. Скажите ему, насколько глубоко вы дышите …

Но, самое главное, покажите ему — насколько вы хотите его.

Мужчинам нравится чувствовать себя нужными. И нет лучшего афродизиака, чем ощущение, что в нем кто-то нуждается, в его прикосновении, поцелуе, ласках.

Поэтому подумайте о том, как вы хотите проявить желание. Страстным поцелуем? Ужином при свечах? Короткой юбкой?

Играйте с ним. Эротичная переписка – безопасная тактика, с помощью которой вы можете исследовать свои фантазии и идеи.

Удерживайте его мысли

В маркетинге есть принцип, называемый популярностью бренда из подсознания, который является способом позиционирования вашей марки или компании как первой, которая приходит на ум, когда человек думает об определенном продукте или услуге. Вы делаете это с помощью таких стратегий, как создание экспертных знаний, отправка регулярных напоминаний и просто создание общего впечатления.

То же самое можно сделать и с сексом!

Когда вы удерживаете его мысли, когда дело доходит до секса, это означает, что всякий раз, когда он думает о сексе, он думает о вас. Поэтому отправляйте ему эротические сообщения в случайные моменты в течение дня. Сохраняйте его желание, поддерживая его интерес.