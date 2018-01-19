Восемь черт характера, которые отравляют семейную жизнь

AdMe.ru разобрался, какие черты характера не сделают счастливыми ни вас, ни партнера.

1. Привычка решать за обоих

Иногда приятно, когда кто-то возьмет и решит разом все ваши проблемы. Не нужно ни о чем беспокоиться, тратить время, думать. Но если этот кто-то делает выбор за двоих, даже не интересуясь вашим мнением, это должно вас насторожить. Потому что может быть трудно сходу определить, где грань между искренней заботой и желанием властвовать и доминировать.

2. Желание все контролировать

Это отлично, когда есть план и все идет как по маслу. И, наверное, спокойно и надежно жить с человеком, у которого все под контролем. Только если желание все контролировать становится слишком всеобъемлющим, постепенно перерастая в паранойю, это может стать серьезным поводом, чтобы пересмотреть ваши отношения.

3. Привычка оправдываться

Здоровые отношения строятся на взаимном уважении. Это аксиома. Если человеку комфортно с партнером, то они со временем живут на одной волне. И если один, например, просит вынести мусор, то второй, если он, конечно, заинтересован в мирном течении событий, согласится и выполнит просьбу. Если в отношениях существуют проблемы, то различные просьбы партнера будут проигнорированы, а в качестве отговорок будут сыпаться бесчисленные оправдания.

4. Зависимость

Не стоит строить отношения, в которых один из партнеров окажется в зависимости от другого, например в финансовой. В самом начале, когда обоими движут эмоции, на это не обращают внимания. Но когда чувства остынут и влюбленность пройдет, финансово зависимый может остаться не у дел. Поэтому встречаться и жениться лучше тогда, когда оба партнера уже зрелые личности и приблизительно на одном уровне. В плане образования, денежного положения и имеют общие интересы. Когда по каким-то параметрам есть дисбаланс, такие отношения могут долго не просуществовать.

5. Привычка учить и критиковать

К критике мы привыкли с детства: дома, в школе, в университете, а потом и на работе. Поэтому меньше всего хочется, чтобы тебя критиковал вдобавок ко всему и твой партнер, с которым ты хочешь просто спокойно отдохнуть после работы и расслабиться. Если в отношениях он позволяет себе в ваш адрес критику и это повторяется достаточно часто, поговорите с ним и объясните, что вы ждете от него совсем другого.

6. Злопамятность

Пожалуй, эта черта характера одна из самых скверных. Легко и радостно жить с человеком, который быстро отходит от ссор и первым предлагает после них перемирие. Но если ваш партнер никак не может отойти от старой прошлогодней обиды или несколько раз в день припоминает вам ваши промахи, это веский повод серьезно с ним об этом поговорить.

7. Привычка проверять человека за его спиной

Долговечные отношения строятся на взаимном доверии. И если этой основы нет, долго они не просуществуют. Нельзя устраивать скандалы и сцены ревности на ровном месте. Если у вас есть сомнения, просто поговорите со второй половинкой. Возможно, вы зря волнуетесь и только напрасно отравляете друг другу жизнь.

8. Нетерпеливость