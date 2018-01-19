пятница, 19 января 2018 г.
Пришли новoсть Контакты Реклама Рассылка EST ENG
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было".

Наталья Водянова

Postimees Мнение Впрок Олимпиада 2018 ЭР100 Глобус Культура КРАСОТКА Limon Спорт Ваш дом Прогноз
Я любимая Фигура Здоровье Интим Мамочки Семья и дом Звездные дамы Фэшн К столу
  • Krasotka
  • Я любимая
  • Болливуд впервые в истории кино покажет миру фильм о месячных

Болливуд впервые в истории кино покажет миру фильм о месячных

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Прокладка, фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

В январе на мировые киноэкраны выходит болливудская лента «Пэдмен». Она станет первым не англоязычным фильмом, посвященным женской менструации.

Отмечается, что сюжет картины, вращающийся вокруг месячных, до сих пор относится к табуированным темам во многих странах. Тем не менее дистрибьютор «Пэдмена» — компания Sony Pictures — решилась на распространение картины.

«Пэдмен» рассказывает реальную историю индийского изобретателя Аруначалама Муруганантама, который в конце 1990-х создал технологию производства недорогих женских гигиенических прокладок. Муруганантам столкнулся с проблемами, когда продвигал свое изобретение — от него отвернулись жена и мать, вся его деревня решила, что он извращенец. Однако в 2006 году он основал некоммерческую компанию, поставляющую негосударственным организациям машины по производству дешевых прокладок, сообщает Lenta.ru.

Режиссером ленты выступил Р. Балки («Рецепт любви: без сахара!», «Папочка»). В «Пэдмене» снялись Акшай Кумар, Амитабх Баччан и Сонам Капур.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ