Болливуд впервые в истории кино покажет миру фильм о месячных

Отмечается, что сюжет картины, вращающийся вокруг месячных, до сих пор относится к табуированным темам во многих странах. Тем не менее дистрибьютор «Пэдмена» — компания Sony Pictures — решилась на распространение картины.

«Пэдмен» рассказывает реальную историю индийского изобретателя Аруначалама Муруганантама, который в конце 1990-х создал технологию производства недорогих женских гигиенических прокладок. Муруганантам столкнулся с проблемами, когда продвигал свое изобретение — от него отвернулись жена и мать, вся его деревня решила, что он извращенец. Однако в 2006 году он основал некоммерческую компанию, поставляющую негосударственным организациям машины по производству дешевых прокладок, сообщает Lenta.ru.