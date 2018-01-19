Как сохранить прическу под шапкой: лучшие советы

Запомни нескольких правил, чтобы волосы сохраняли объем и красоту даже под шапкой:

Сделай удачную стрижку, которая будет смотреться выигрышно при минимуме манипуляций и укладочных средств, пишет Lady.tochka.net.

Используй шампуни и бальзамы, придающие объем у корней волосам.

По возможности откажись от фиксаторов прически (пенок, лаков и т.п.). Эффект от этого - прямо противоположный: прическа не только приплюснется, но и намертво зафиксируется в таком виде

Мыть волосы лучше минимум за два часа до выхода.

Обладательницам челки при укладке стоит приподнять ее у корней, запрокинуть вверх и назад и после этого надеть шапку.

Если волосы длинные, собери их на затылке в пучок. В помещении распусти и встряхни локоны. Пышность и мягкие волны тебе обеспечены.