пятница, 19 января 2018 г.
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"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было".

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Как сохранить прическу под шапкой: лучшие советы

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Зимой неотъемлемым атрибутом каждой девушки становится шапка. Шапка не только оберегает волосы от холода, но также выступает стильным и незаменимым аксессуаром. К сожалению, при ношении шапки многие девушки сталкиваются с тем, что волосы начинают электризоваться, а укладки и прически безнадежно портятся. Но как правильно носить шапку и при этом сохранить прическу идеальной?

Запомни нескольких правил, чтобы волосы сохраняли объем и красоту даже под шапкой:

Сделай удачную стрижку, которая будет смотреться выигрышно при минимуме манипуляций и укладочных средств, пишет Lady.tochka.net.

Используй шампуни и бальзамы, придающие объем у корней волосам.

По возможности откажись от фиксаторов прически (пенок, лаков и т.п.). Эффект от этого - прямо противоположный: прическа не только приплюснется, но и намертво зафиксируется в таком виде

Мыть волосы лучше минимум за два часа до выхода.

Обладательницам челки при укладке стоит приподнять ее у корней, запрокинуть вверх и назад и после этого надеть шапку.

Если волосы длинные, собери их на затылке в пучок. В помещении распусти и встряхни локоны. Пышность и мягкие волны тебе обеспечены.

С короткими волосами меньше всего проблем. Просто держи в своей сумочке мини-упаковку легкого средства для стайлинга и, сняв шапку, быстренько нанеси его на кончики пальцев и взбей прическу у корней.

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