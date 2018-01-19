Как сохранить прическу под шапкой: лучшие советы

Зимой неотъемлемым атрибутом каждой девушки становится шапка. Шапка не только оберегает волосы от холода, но также выступает стильным и незаменимым аксессуаром. К сожалению, при ношении шапки многие девушки сталкиваются с тем, что волосы начинают электризоваться, а укладки и прически безнадежно портятся. Но как правильно носить шапку и при этом сохранить прическу идеальной?
Запомни нескольких правил, чтобы волосы сохраняли объем и красоту даже под шапкой:
Сделай удачную стрижку, которая будет смотреться выигрышно при минимуме манипуляций и укладочных средств, пишет Lady.tochka.net.
Используй шампуни и бальзамы, придающие объем у корней волосам.
По возможности откажись от фиксаторов прически (пенок, лаков и т.п.). Эффект от этого - прямо противоположный: прическа не только приплюснется, но и намертво зафиксируется в таком виде
Мыть волосы лучше минимум за два часа до выхода.
Обладательницам челки при укладке стоит приподнять ее у корней, запрокинуть вверх и назад и после этого надеть шапку.
Если волосы длинные, собери их на затылке в пучок. В помещении распусти и встряхни локоны. Пышность и мягкие волны тебе обеспечены.
С короткими волосами меньше всего проблем. Просто держи в своей сумочке мини-упаковку легкого средства для стайлинга и, сняв шапку, быстренько нанеси его на кончики пальцев и взбей прическу у корней.