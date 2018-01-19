Десять причесок для тех, кому не милы круглое личико и пухлые щечки

Пластические хирурги предлагают операции по удалению комков Биша, без которых скулы якобы становятся острее. Это верно. Однако “точеные скальпелем скулы” делают из женщин сестер-близнецов, а недавно и вовсе появились сведения о том, что такая операция попросту вредна и с возрастом провоцирует вваливание щек. Поэтому лучший друг худого личика – правильная прическа, пишет Fabiosa.com/ru.

1. Удлиненная челка

Достигающие скул пряди визуально выделяют эту линию, отчего лицо кажется более скульптурным.

2. Градуированная стрижка

За счет различной длины прядей такая стрижка помогает скорректировать овал лица, добавляя объем там, где его не хватает, и уравновешивая пропорции.

3. Смещенный пробор

Абсолютно четкий пробор посередине идет не всем. Он открывает лицо таким, какое оно есть, и даже симметричные пряди вдоль лица ситуацию не исправляют. Чтобы визуально сделать его более точеным, проведите его на 2-3 см левее или правее центральной линии.

4. Объемная укладка

Обычная визуальная иллюзия, но она работает. Прикорневой объем заставляет личико смотреться более хрупко. Главное – не переборщить с завивкой или начесом. Это выглядит неестественно и портит волосы.

5. Разреженная длинная челка

Та самая, на которую сейчас возник тренд среди ангелов Victoria’s Secret. Она не только стройнит, но и молодит лицо, делая его чуточку задорнее и живее.

6. Высокий хвост

Сложно сказать, почему именно этот прием работает. Ведь мы вроде бы полностью открываем лицо. Тем не менее высокий тугой конский хвост красиво подчеркивает и форму лица, и разрез глаз.

7. Расслабленный пучок

Мягкие волны волос, неизменно появляющиеся в этой прическе, делают овал лица более узким, женственным и изящным. Проверено на себе.

8. Завитые пряди

Локоны почти всегда выгодно обрамляют лицо, если они сделаны легко и ненавязчиво. Чего не скажешь о щедро зафиксированных лаком кудряшках.

9. Небрежность в прическе

Хорошая новость заключается в том, что для прекрасного внешнего вида не нужно чрезмерно напрягаться. Чистые волосы, уложенные в слабый хвост или косу, создают эффект легкости и хрупкости, скрадывая пухлые щечки.

10. Объемная голливудская волна

В эпоху золотого Голливуда знали толк в изяществе. Крупная волна по волосам с прикорневым объемом помогает лицу “похудеть” в считанные мгновения. Да и подойдет такая укладка к любому случаю.