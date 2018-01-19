пятница, 19 января 2018 г.
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Мертвая женщина родила в гробу

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ФОТО: Pascal Deloche / GODONG/picture-alliance / Godong/Scanpix

Жительница южноафриканской Мбизаны (Восточно-Капская провинция) родила после смерти. Об инциденте рассказали сотрудники похоронного бюро, сообщает Times Live.

Тело матери пяти детей, 33-летней Номвелисо Номасонто Мдойи (Nomveliso Nomasonto Mdoyi) находилось в гробу. Накануне церемонии похорон — спустя 10 дней после смерти женщины — работники бюро обнаружили в нем младенца, пишет Lenta.ru.

«Мы были так потрясены и напуганы, что у нас даже не было времени узнать пол ребенка. Я занимаюсь этим бизнесом уже более 20 лет и никогда не слышал о мертвых рожающих женщинах», — рассказал сотрудник бюро.

Похоронное бюро

ФОТО: Wally Santana/AP/Scanpix

Мать умершей уточнила, что ее дочь во время кончины была на девятом месяце беременности. Мертворожденного ребенка похоронили в одном гробу с матерью.

Издание опросило несколько медицинских специалистов и выяснило, что «рождение» могло произойти в результате сокращения мышц.

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