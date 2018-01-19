Ученые: женщины, работающие по ночам, имеют большой риск заболеть раком

По мнению врачей, из-за ночного образа жизни увеличивается риск появления рака кожи на 41 процент, рака молочной железы — на 32 процента, рака желудка — на 18 процентов, рака легкого — на 28 процентов. В итоге установили, что у представительниц прекрасного пола, работающих ночью, самый высокий риск развития рака молочной железы, нежели у тех, кто работает днем, пишет Хочу.

Наше исследование показывает, что работа в ночную смену представляет собой фактор риска для наиболее распространенной формы рака у женщин.