Ученые: женщины, работающие по ночам, имеют большой риск заболеть раком

Недавно ученые из Китая провели исследование и доказали, что регулярная работа по ночам увеличивает риск развития рака у женщин: в среднем на 19 процентов, и об этом нужно знать.
По мнению врачей, из-за ночного образа жизни увеличивается риск появления рака кожи на 41 процент, рака молочной железы — на 32 процента, рака желудка — на 18 процентов, рака легкого — на 28 процентов. В итоге установили, что у представительниц прекрасного пола, работающих ночью, самый высокий риск развития рака молочной железы, нежели у тех, кто работает днем, пишет Хочу.
Наше исследование показывает, что работа в ночную смену представляет собой фактор риска для наиболее распространенной формы рака у женщин.
Говорится в исследовании. А все из-за искусственного света: он увеличивает количество мелатонина, что может нарушить внутренние "часы", которые регулируют сон. Именно этот гормон напрямую влияет на рост опухоли при раке молочной железы у женщин. Негативно влияет такая работа и на внешний вид: работающие ночью на 35% имеют больше шансов заполучить ожирение.