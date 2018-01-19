пятница, 19 января 2018 г.
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"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было".

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  • Ученые: женщины, работающие по ночам, имеют большой риск заболеть раком

Ученые: женщины, работающие по ночам, имеют большой риск заболеть раком

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Недавно ученые из Китая провели исследование и доказали, что регулярная работа по ночам увеличивает риск развития рака у женщин: в среднем на 19 процентов, и об этом нужно знать.

По мнению врачей, из-за ночного образа жизни увеличивается риск появления рака кожи на 41 процент, рака молочной железы — на 32 процента, рака желудка — на 18 процентов, рака легкого — на 28 процентов. В итоге установили, что у представительниц прекрасного пола, работающих ночью, самый высокий риск развития рака молочной железы, нежели у тех, кто работает днем, пишет Хочу.

Наше исследование показывает, что работа в ночную смену представляет собой фактор риска для наиболее распространенной формы рака у женщин.

Говорится в исследовании. А все из-за искусственного света: он увеличивает количество мелатонина, что может нарушить внутренние "часы", которые регулируют сон. Именно этот гормон напрямую влияет на рост опухоли при раке молочной железы у женщин. Негативно влияет такая работа и на внешний вид: работающие ночью на 35% имеют больше шансов заполучить ожирение.

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